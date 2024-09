Arde el vestuario de Francia después de la derrota contra Italia: un referente del plantel apuntó contra Mbappé

Mike Maignan tiene 13 vallas invictas en 23 partidos con Francia (REUTERS/Lisi Niesner)

La derrota de Francia a manos de Italia en su estreno por la UEFA Nations League fue la nota destacada en la jornada de este viernes. A pesar de que Bradley Barcola los había adelantado en el resultado a los 13 segundos, siendo el gol más tempranero en la historia de esa selección, Les Bleus cedieron ante la Azzurra, que rompió una racha de 70 años sin vencerlos en suelo francés.

El traspié por el Grupo A2, zona compartida con Bélgica e Israel, provocó una fuerte autocrítica por parte del arquero, Mike Maignan, puertas adentro del vestuario. El diario galo, L’Équipe, contó intimidades de ese mensaje por parte de un jugador con mucha ascendencia en el plantel desde que heredó el lugar de Hugo Lloris post Mundial 2022.

En la nota periodística, sostuvieron que el arquero del Milan “criticó en el vestuario el comportamiento de algunos de sus compañeros”. Maignan llegó antes que nadie a los vestidores, se lo vio “abatido” debido al juego desplegado y “especialmente irritado por ciertas actitudes”. Por eso, esperó a que estuvieran todos los futbolistas y expuso un enérgico enojo.

El guardameta de 29 años habría hecho un análisis negativo en cuanto al “comportamiento de las estrellas”, según detalló el mencionado medio. Y manifestó que solo dos rivales italianos tendrían lugar en la selección de Francia actual, pero que los oriundos del país de la bota habían mostrado ganas y agresividad. Su discurso se extendió por dos minutos e incluyó su enfado por la floja actitud colectiva. A partir de ahí, reinó el silencio, ya que ni siquiera el capitán, Kylian Mbappé, y el segundo capitán, Antoine Griezmann, decidieron recoger el guante.

Italia se impuso 3-1 en el Parque de los Príncipes (REUTERS/Benoit Tessier)

En este sentido, L’Équipe hizo mención a quiénes fueron los destinatarios del mensaje en las entrañas del Parque de los Príncipes: “Difícil no ver una piedra en el jardín de Mbappé”. “La actitud indolente del capitán de los Bleus, tanto en el calentamiento como en la segunda mitad, no pasó desapercibida internamente. Griezmann, nuevamente decepcionante, no mostró su habitual generosidad el viernes”, agregaron.

Además, Mike Maignan también se expidió en zona mixta con los periodistas después del encuentro contra Italia, un detalle poco habitual que no pasó por alto: “Queríamos arrancar después de la Eurocopa con una victoria, lamentablemente no pudimos hacerlo. Está claro que lo estamos llevando mal, el grupo lo está llevando mal porque somos competidores, queremos ganar. Y después, lamentablemente, no lo hicimos y tenemos un partido el lunes (contra Bélgica), tenemos que recuperarnos”.

A continuación, evitó entrar en detalles sobre lo hablado en la intimidad: “Hablamos en el vestuario pero eso se queda entre nosotros. Vamos a analizar el partido en frío y hablaremos mañana. No hay por qué preocuparse, es la competición, es así, cuando se pierde un partido, no es el fin del mundo. Todos tenemos un papel que desempeñar, sabemos que debemos hacerlo mejor porque la selección de Francia debe ganar. No vamos a buscar excusas, vamos a hacer un autoanálisis”.

La importancia de su presencia en la plantilla quedó a las claras por una frase anterior de Aurélien Tchouaméni durante la realización de la Eurocopa, en la cual Francia cayó en semifinales ante el futuro campeón, España: “Cuando él habla, puedo decirles que todos escuchan”. El portero nacido en la Guayana Francesa y nacionalizado francés ya disputó 23 encuentros en la selección con 13 vallas invictas.

Los galos buscarán la recuperación este lunes desde las 15:45 (hora de Argentina) contra Bélgica en el Groupama Stadium, reducto donde hace de local el Olympique de Lyon.