Tras el escándalo de Mbappé, revelaron detalles del secreto mundo de los viajes VIP a Suecia: “Una gran ventaja es la discreción”

Kylian Mbappé, en el foco tras una denuncia en Suecia (Foto: Reuters/Christian Hartmann)

Lo que ocurría en Suecia pasaba por debajo del radar. No era un destino vinculado a la vida nocturna activa como sucede con Ibiza o Saint-Tropez. El “caso Mbappé” dio vuelta el tablero. Hizo estallar por los aires la tan elogiada discreción. Puso a Estocolmo bajo la lupa. Bajo las miradas de millones de personas en todo el mundo. Kylian Mbappé es objeto de investigación tras una denuncia por un delito sexual que se presentó en ese país. Así los interrogantes se multiplicaron y el velo se levantó: existe un secreto mundo de fiestas privadas y veladas organizadas especialmente para clientes VIP.

El viaje relámpago de Kiki y su compañero en la selección de Francia, Nordi Mukiele, que terminó en el foco de una estremecedora investigación, tuvo “entre bastidores” a un “conserje de lujo” identificado por el diario sueco Expressen como Marco D., de 33 años, que “se encargó de toda la logística”. Este hombre, mencionado como uno de los “más poderosos” de la zona, es vinculado en los medios locales a la cena en el restaurante Chez Jolie, los paseos por el distrito de Stureplan, el hospedaje en el exclusivo Hotel Bank o la salida a la Discoteca V.

El medio sueco explica el trabajo de estas personas que se encargan de diagramar los viajes de diversas estrellas mundiales: “En la práctica, esto significa que a las celebridades se les sirve de todo. Puede tratarse, por ejemplo, de vuelos privados, hoteles, transportes, reservas en restaurantes y mesas en discotecas populares a las que se invita a varias mujeres jóvenes como acompañantes. A las chicas no les pagan, pero se les promete una fiesta gratis con estrellas mundiales”.

El Sturekompagniet, uno de los clubes nocturnos de Stureplan, en Estocolmo (Foto: Jakob Akersten Broden/Reuters)

El diario francés Le Parisien remarcó que Estocolmo es elegida por diversas personalidades por su “densa pero discreta vida nocturna”. Y asegura que este “conserje de lujo” ofrece a sus clientes VIP la oportunidad de utilizar una parte del mencionado club nocturno de manera privada, al mismo tiempo que remarca la organización de una fiesta con mujeres como algo habitual: “En el caso de Kylian Mbappé y su séquito, asistieron entre veinte y treinta personas, en su mayoría jóvenes suecas”, indica el texto que fue firmado por los periodistas Victor Cousin y Ronan Folgoas.

El recuento de personalidades que eligieron Suecia en el último tiempo habla de estrellas de cine, hombres de negocios, jugadores de NBA y varios futbolistas, principalmente de la Bundesliga y puntualmente del Bayern Múnich. Este mismo medio advierte que el ex Leipzig y actual jugador del Bayer Leverkusen, Mukiele, ya había “probado la vida nocturna de la capital a principios de septiembre”, al mismo tiempo que indican que la discoteca en cuestión “es una dirección conocida en el microcosmos de los jugadores franceses”.

Uno de estos conserjes le confió al Le Parisien que Estocolmo lleva “dos o tres años” en alza entre los clientes VIP, más allá de que París, Milan o Ibiza continúan siendo más populares. Sin embargo, destaca cuál es la principal virtud de Suecia: “Otra de las grandes ventajas es la discreción. También pueden ir a Copenhague, en Dinamarca, donde tienen la misma seguridad de tranquilidad. Los suecos no reconocen necesariamente a los jugadores franceses y saben cómo comportarse. No se les acercarán ni en la calle ni en un club”. La otra clave: no hay malones de paparazzi buscando fotografiar las noches de diversión de los famosos.

Sin embargo, los reflectores ahora se encendieron sobre lo que ocurre en Estocolmo mientras avanza la investigación por una posible violación y agresión sexual ocurrida el pasado 10 de octubre en el Hotel Bank que tiene a Kylian como “razonablemente sospechoso”, según las definiciones de los medios locales. El portal francés RMC también puso su foco ante los servicios de conserjería de lujo: “Estas empresas de servicios, que cultivan la confidencialidad y la seguridad, suelen estar representadas por ‘expertos en todos los oficios’. Elementos humanos dedicados a sus clientes, a veces 7 días a la semana y 24 horas al día, cuya primera cualidad son las relaciones interpersonales. Generalmente cercanos a un miembro del entorno de un jugador, pueden, previo pago, reservar una mesa en un restaurante, conseguir una entrada de última hora para un concierto u organizar unas vacaciones en la otra punta del mundo”.

El Hotel Bank, uno de los lugares señalados (Foto: Reuters/ Tom Little)

Y este mismo medio insistió con que se organizó en el boliche en cuestión una velada con las dos estrellas francesas que hoy están bajo la lupa: “El jefe de V/The Wall había enviado previamente un mensaje a varias chicas para asegurar su presencia en Estocolmo e invitarlas a una velada en presencia de los futbolistas Kylian Mbappé y Nordi Mukiele”. Más allá de que una fuente describió la noche como una “velada normal con bebidas y música. Como en cualquier club”. Al mismo tiempo que RMC asegura que “ninguna escort estuvo presente, sólo asistieron top models”.

Una fuente del lugar aseguró a Le Parisien que Estocolmo es un lugar elegido “porque hay mujeres hermosas”. “Esa es la primera razón. Existe esta fantasía de las mujeres suecas”, respaldó otra persona que permaneció en el anonimato.

Independientemente de estos viajes de distintas celebridades que se amparan bajo el paraguas de la discreción que ofrece esta ciudad, ahora la mirada está puesta sobre un caso que pone el conflicto sobre la máxima estrella del fútbol mundial en la actualidad. El entorno de Mbappé, recientemente aterrizado en Real Madrid, tiene “la certeza” de que el capitán de Francia es objeto de una denuncia, según RMC, más allá que inicialmente Kiki catalogó como “fake news” en sus redes a estas informaciones.

El exterior del restaurante Chez (Foto: Jakob Akersten Broden/Reuters)