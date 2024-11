“Es mejor así”: Deschamps dejó otra vez a Mbappé fuera de los convocados y crece el escándalo en Francia

Mbappé, afuera nuevamente de la convocatoria con Francia (REUTERS/Christian Hartmann)

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé no figura en la lista de convocados del seleccionador, Didier Deschamps, para los dos próximos partidos de Francia en la Liga de las Naciones, contra Israel e Italia. Es la segunda convocatoria consecutiva en la que no figura el capitán de los Bleus, aunque, a diferencia de la de octubre pasado, el atacante no arrastra ningún problema físico, de forma oficial.

“Es mejor así”, fue el argumento que brindó Deschamps en conferencia de prensa tras el anuncio de la convocatoria del seleccionado francés. Y detalló: “Tuve conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes tener información o no, hablo directamente con Kylian. Puede que no estemos de acuerdo con ciertos temas, pero eso es todo. Es mi responsabilidad tomar las decisiones. Lo hice en esta reunión. Lo repito una vez más: porque es mejor así”.

Cuando al seleccionador le consultaron si esta había sido la decisión más difícil que le tocó tomar desde que asumió el mando, respondió: “Solo tomo decisiones difíciles. He tomado varias veces decisiones importantes y difíciles, lo que quieras. Detrás de cada jugador también hay un ser humano. Cuando hago listas para una competición, no solo hago feliz a la gente. Repito, es mi responsabilidad, me hago cargo cada vez de tomar decisiones más o menos duras”.

Vestuario convulsionado en Francia por la no citación de Mbappé (Sarah Meyssonnier/Pool Foto vía AP)

Kiki probablemente esté pasando su momento más oscuro desde que es considerado en la FFF. En septiembre pasado, el arquero Mike Maignan le apuntó por su comportamiento en el flojo debut ante Italia en la Nations League: en una nota de L’Equipe, se mencionó que el golero del Milan “criticó en el vestuario el comportamiento de algunos de sus compañeros”. Maignan llegó antes que nadie a los vestidores, se lo vio “abatido” debido al juego desplegado y “especialmente irritado por ciertas actitudes”. Por eso, esperó a que estuvieran todos los futbolistas y expuso un enérgico enojo. El capitán Mbappé, en cambio, optó por el silencio.

El presente de Mbappé se agravó unos días más tarde, cuando Deschamps lo mandó al banco en el duelo ante Bélgica (triunfo 2-0) y recién le dio minutos en el epílogo. A pesar de tener dos oportunidades, un disparo cruzado que se marchó rozando el palo y otro tiro que detuvo sin problemas el guardameta Casteels, la estrella del Madrid no logró marcar. Según remarcaron los informes franceses de RMC Sports, el público presente en estadio Groupama de la ciudad de Lyon no dudó en silbar al atacante.

En una entrevista posterior, Deschamps declaró: “Marcará goles, tranquilos. Con él siempre seremos más fuertes. Estoy convencido de que en un mes estará mejor. Con nosotros asume plenamente su papel de capitán, incluso cuando no juega. No tengo ninguna preocupación con Kylian”. Sin embargo, con el correr de las semanas todo se agravaría.

"Es mejor así", declaró Deschamps tras la exclusión de Mbappé de la lista de convocados en Francia (REUTERS/Denis Balibouse)

Ibrahima Konaté, compañero de Mbappé, salió a defenderlo públicamente de los cuestionamientos y hasta calificó de “bizarros” los silbidos de la gente: “Las críticas son proporcionales a la atención que genera. Adonde vaya, todo gira en torno a él, es comprensible que sea difícil de manejar”. Y añadió: “No es fácil lo que está viviendo. Si hubiese tal expectativa alrededor de mí, no sé si habría aguantado. Él lo ha conseguido y lo seguirá haciendo. Se pudo haber bloqueado psicológicamente. Me gustaría mucho hablar con él sobre eso”.

Hace un par de semanas, estalló otro escándalo: Mbappé fue involucrado en “un secreto mundo de fiestas privadas y veladas organizadas especialmente para clientes VIP en Suecia”. El viaje relámpago de Kiki y su compañero de selección, Nordi Mukiele, terminó en el foco de una estremecedora investigación, tuvo “entre bastidores” a un “conserje de lujo” identificado por el diario sueco Expressen como Marco D., de 33 años, que “se encargó de toda la logística”.

El medio sueco explicó el trabajo de estas personas que se encargan de diagramar los viajes de diversas estrellas mundiales: “En la práctica, esto significa que a las celebridades se les sirve de todo. Puede tratarse, por ejemplo, de vuelos privados, hoteles, transportes, reservas en restaurantes y mesas en discotecas populares adonde se invita a varias mujeres jóvenes como acompañantes. A las chicas no les pagan, pero se les promete una fiesta gratis con estrellas mundiales”.

Eso no fue todo, ya que el ex PSG (que le ganó un juicio millonario a su antiguo club) quedó en la mira luego de pasar unos días en la ciudad sueca de Estocolmo: es apuntado por la prensa local como protagonista de un supuesto abuso sexual.