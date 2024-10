Una figura de Francia describió las presiones que recibe Kylian Mbappé en su selección: “Es bizarro”

Mbappé junto a Ibrahima Konaté (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

A días del partido de Francia contra Israel, Ibrahima Konaté se refirió en conferencia de prensa a las críticas que rodean a Kylian Mbappé. Aunque el delantero no fue convocado para los partidos de la Liga de las Naciones, su nombre ha estado en boca de todos. El delantero resultó titular con el Real Madrid poco después de que se anunciara su ausencia por lesión en la lista de Didier Deschamps, lo que ha generado malestar entre algunos aficionados.

Konaté defendió a su compañero, destacando la presión extraordinaria que enfrenta. “Las críticas son proporcionales a la atención que genera Mbappé. A donde vaya, todo gira en torno a él, es comprensible que sea difícil de manejar”, comentó. También expresó su incomprensión sobre por qué Mbappé fue abucheado en Lille, resaltando que lo que sucede es “bizarro” y desafiante para el jugador.

Además el defensor agregó: “Creo que no es fácil lo que está viviendo (Mbappé). Él es todavía joven. Si hubiese tal expectación alrededor de mí, no sé si habría aguantado. Él lo ha conseguido y lo seguirá haciendo. Se podría haber bloqueado psicológicamente. Me gustaría mucho hablar con él sobre eso”, declaró el defensor (1,94 metros), en conferencia de prensa.

Mbappé, de 25 años y capitán de Francia, ha sido muy criticado en su país por haber alegado una lesión para no ser convocado con su selección, algo que no le impidió jugar con su club, el Real Madrid, ante el Villarreal. El central también habló elogió a Antoine Griezmann, quien anunció su retirada de Les Bleus, y lo consideró “un verdadero líder” del combinado nacional.

Ibrahima Konate, con la casaca del subcampeón del mundo (REUTERS/Lee Smith)

Para los próximos partidos ante Israel (10 de octubre) y Bélgica (14) por la fase de grupos de la Liga de las Naciones, Didier Deschamps tendrá que escoger un nuevo capitán, ante las ausencias de Mbappé y la retirada de Griezmann, y el defensor se ve como un candidato.

Mbappé decidió no unirse a la selección para recuperarse físicamente. Esta decisión, aunque aceptada por el entrenador Deschamps, no ha sido bien recibida por todos los seguidores. Konaté mostró empatía y expresó el deseo de entender mejor la situación personal de Mbappé, reconociendo que “todo lo que lo rodea es continuo y puede ser abrumador”.

En los últimos días, Kiki también quedó en el ojo de la tomenta en el Merengue, pese a un inicio de etapa con buenos números (siete goles en 11 encuentros). Ante un rendimiento con altos y bajos en el equipo, que cayó ante el Lille por la Champions League, recibió los primeros cuestionamientos por parte de los aficionados, algo que quedó reflejado en una encuesta televisiva.

“Ni está, ni se le espera. No me gusta mucho. El año pasado jugábamos mucho mejor que este año”, afirmó un fanático madridista después del reciente duelo que se jugó en el Santiago Bernabéu. “No sé si es que le hemos fichado tarde. Es un grandísimo jugador pero hay que demostrarlo” y “debe ser que está todavía en París pensando en las vacaciones”, fue otro de los comentarios.

Francia ocupa la segunda posición en el Grupo B de la Liga de Naciones luego de arrancar con derrota ante Italia y recuperarse ante Bélgica consiguiendo una tranquilizadora victoria por 2 a 0. Esta fecha será crucial para acomodarse en la tabla como escolta de la Azzurra.