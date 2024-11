El padre de Max Verstappen quiere un piloto “competitivo” en Red Bull y eligió a su preferido: “Está listo para dar un paso adelante”

Jos Verstappen junto con su hijo Max (Foto: Reuters/Ricardo Arduengo)

Los contratos dicen que la estructura de Red Bull sólo tiene una butaca disponible. El asiento que hoy pertenece a Liam Lawson en Racing Bulls, la escudería satélite, todavía no está oficializado para el 2025. Sin embargo, los papeles ya firmados no son una traba para la constante danza de rumores que se mueve más fuerte a medida que pasan los días. Sergio Pérez renovó su vínculo hace unos meses, pero mientras avanzan las horas parece ser el apuntado para dejar el team de raíces austriacas.

Y en ese sentido, las frases de Jos Verstappen, padre de Max, parecen ser otro empujón rumbo a la puerta de salida. “Es mejor tener a alguien que sea competitivo y empuje un poco a Max. Eso siempre ayuda, pero ya veremos”, expresó el ex corredor neerlandés ante la cadena ViaPlay, según reprodujo el sitio especializado Motorsport.

El mensaje se clava directo a la daga del rendimiento del mexicano, que está teniendo su peor temporada en Fórmula 1 desde el 2019 cuando acabó 10° con Racing Point. A bordo del auto bicampeón de Red Bull, el corredor de 34 años está octavo en el Campeonato de Pilotos a 242 unidades de Max Verstappen, que viene de lograr una épica victoria en Brasil que lo dejó a un paso del título cuando restan tres Grandes Premios.

Mientras los rumores sobre una posible contratación del argentino Franco Colapinto crecen, Jos ya dejó en claro cuál sería su preferencia en caso de tener un nuevo compañero de su hijo en Red Bull: “Creo que Lawson lo está haciendo muy bien. Creo que está listo para dar un paso adelante. Dejemos que termine esta temporada y gane confianza y entonces el equipo podrá decidir qué hacer para el año que viene”. Y aclaró que no “está en contra” del ascenso de Lawson a la butaca principal que hoy tiene Checo.

Días atrás, Jos Verstappen también había dejado ante Infobae su análisis sobre Colapinto: “Está haciendo un buen trabajo, pero hay que verlo, ya sabes, en un equipo grande. Creo también que hay que verlo durante toda una temporada”. Y agregó sobre las versiones de un traspaso a Red Bull: “Es un buen piloto. No depende de mí. Escucho los rumores, pero no estoy seguro de eso”.

Liam Lawson es uno de los pilotos que desembarcó a la F1 en las últimas carreras al igual que Franco Colapinto (Foto: Peter Fox/Getty Images)

El neozelandés viene de sentarse en el lugar que pertenecía al experimentado Daniel Ricciardo en Racing Bulls y ha dejado buenas sensaciones en sus primeras actuaciones. Hasta el propio Eddie Jordan, ex dueño de un team de F1, respaldó a Lawson: “La persona que más me ha destacado, y tengo que ser sincero de nuevo, es Lawson. Condujo con mucha presión y sabe cómo manejarse”.

Lejos de ser políticamente correcto, Jordan disparó contra Checo: “¿Pérez? ¿Sabes cuántas oportunidades ha tenido? ¿Crees que tendrá una oportunidad el año que viene? Ni una oportunidad. Ni una oportunidad. Es un tipo encantador, pero sabemos que los tipos encantadores no te hacen ganar un Gran Premio. Lawson es el protagonista, es parte de la familia, parte de la composición, y debería estar allí. Es la persona que debería estar en ese coche”, expresó en el podcast Formula For Success.

Franco Colapinto es uno de los nombres que suena en Red Bull ante una hipotética salida de Checo Pérez (F1)

A dos semanas del Gran Premio de Las Vegas, los rumores en torno a Red Bull son cada vez más fuertes. Incluso el propio Christian Horner volvió a criticar el rendimiento de Pérez bajo la lluvia en comparativa con la jornada épica que tuvo Max: “Fue una carrera difícil para Checo. Obviamente, eso es frustrante, pero lo analizaremos y regresaremos con suerte luchando duro en Las Vegas”. Al mismo tiempo que subrayó que “no hubo nada evidente” en los coches para que Verstappen tuviera mejor desempeño que el mexicano.

El líder de Red Bull ya venía de hacer foco días atrás sobre el nivel de Checo: “La Fórmula 1, como la conocemos, es un negocio basado en resultados y Sergio es muy consciente de ello. No está contento con cómo le ha ido en la temporada, pero es lo suficientemente grande, mayor y sabio como para reconocerlo”, dijo el team-manager en el canal de YouTube de talkSPORT, The Line Up.

Y agregó: “Nuestro foco sigue estando puesto en el campeonato de constructores y necesitamos que Sergio esté ahí arriba puntuando en estas tres últimas carreras si queremos tener alguna posibilidad de desafiar a Ferrari o McLaren”. Este último punto es fundamental, porque marcará el reparto de dinero de la temporada 2025: Red Bull, con cuatro carreras por delante, está tercero a 49 del líder y a 13 del segundo.