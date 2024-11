Exclusivo: la opinión del padre de Max Verstappen sobre el posible arribo de Colapinto a Red Bull

Jos Verstappen quiere ver a Franco Colapinto en un equipo poderoso y durante una temporada

En cada carrera, Max Verstappen está acompañado por su padre, Jos, quien también corrió en la Fórmula 1, pero solo pudo conseguir dos podios en 106 Grandes Premios. Este fin de semana no fue la excepción y ambos volvieron a estar juntos. Fue en el marco de la magistral victoria del vigente tricampeón mundial que, bajo la lluvia y en la casa de Ayrton Senna, le brindó el mejor homenaje al recordado astro brasileño en el Autódromo José Carlos Pace, de Interlagos, en San Pablo.

En un alto de la actividad de este sábado, Infobae se le acercó a Jos Verstappen en el sector corporativo de Red Bull y el actual competidor de rally aceptó la charla. El primer tema se cayó de maduro: su opinión sobre el argentino Franco Colapinto, en medio de las negociaciones del jefe de la escudería austriaca, Christian Horner y su par de Williams, James Vowles.

“Está haciendo un buen trabajo, pero hay que verlo, ya sabes, en un equipo grande. Creo también que hay que verlo durante toda una temporada”, afirma el neerlandés de 52 años, cuyo término “grande”, apunta a una escudería con una fuerte estructura económica como la que tienen Red Bull, Ferrari, McLaren o Mercedes. Williams es un equipo histórico, ganador y campeón en otras décadas, pero hoy no es de los que cuenta con el mejor presupuesto.

Jos destaca que “por el momento le está yendo bien. En la clasificación todavía un poquito, pero también son solo las pocas carreras que ha hecho. Lo está haciendo bien”. Ante la consulta de si le gusta como compañero de Max, respondió “es un buen piloto. No depende de mí. Escucho los rumores, pero no estoy seguro de eso”.

Franco Colapinto delante de Max Verstappen en México (REUTERS/Raquel Cunha)

Su hijo también elogió a Colapinto este fin de semana en Brasil y afirmó que “por lo demostrado merece seguir en la F1″. Acerca de la chance de que se sume a Red Bull indicó que “Es complicado responder eso porque él todavía tiene un contrato con Williams. Por supuesto, está haciendo un gran trabajo y Williams se debe estar preguntando un poco sobre qué hacer con Franco. Pero para mí solo demuestra que los equipos en general deben estar más abiertos a poner jóvenes talentos. Y en confiar en ellos. Porque ahora tienes esta situación en la que él es piloto junior de Williams y potencialmente tiene que irse o intentar encontrar otro lugar”.

Franco sufrió este domingo su primer accidente en una carrera de F1 al destrozar su Williams FW 46 en la 32° vuelta de una competencia que estuvo marcada por la lluvia, una condición de pista inédita para el argentino en la Máxima. No obstante, Colapinto es considerado uno de los talentos emergentes. No tendrá lugar en Williams como piloto titular, ya que estarán Carlos Sainz y Alex Albon.

La rápida adaptación del bonaerense de Pilar de 21 años lo puso en la vidriera de todos los equipos, pero Red Bull es el que le echó el ojo desde su debut en Monza el 1° de septiembre, cuando resultó decimosegundo. Dos semanas más tarde fue octavo en Azerbaiyán y sumó sus primeras cuatro unidades. Su décima colocación en Austin le otorgó otro punto.

Jos Verstappen posa para Infobae en el corporativo de Red Bull

Max Verstappen tiene contrato hasta 2028, pero hay versiones que lo ponen Aston Martin en 2026 debido a que un viejo conocido suyo ya está trabajando allí: se trata de Adrian Newey, el diseñador más exitoso en la historia de la F1. Creó todos los autos campeones de Red Bull, incluso el actual RB20 que ya no es el coche a vencer como en el inicio de la temporada. “Aún queda un largo camino. Un largo camino por recorrer”, indica Jos. “Así que primero queremos terminar la temporada en lo más alto y luego a partir de ahí ya veremos”, apunta.

Verstappen es amigo de otro argentino, Norberto Fontana. Se conocieron a principio de los años noventa y compartieron pista en 1997, cuando el Gigante de Arrecifes corrió cuatro Grandes Premios con Sauber. “Norberto es muy agradable. Es un buen tipo. Tenemos contacto y él es un entusiasta de la F1”, confiesa.

A propósito, Fontanita, también en diálogo con Infobae, defendió de las críticas al neerlandés, quien debutó en la F1 en 1994 y llegó como una gran promesa que nunca pudo cristalizarse. “Muy poca gente lo conoce. Era muy bueno”. Y completa su argumentación: “Lo que pasa es que en F1 lo quemaron. Lo subieron a Benetton en la plenitud de Schumacher. He leído algunos comentarios de Argentina y lo matan. Pero no es así. O sea, él es campeón del mundo en karting, campeón de Fórmula 3 y subió a la F1. Hizo un par de podios, pero cuando los autos eran más matadores físicamente con atención directa. Ahí para mí fue donde él después no tuvo un buen rendimiento porque le faltaba tiempo para desarrollarse. Y bueno, después cayó en un auto de atrás y no pudo revertir.

Verstappen senior también corrió tres de los cuatro Grandes Premios de Argentina entre 1995 y 1998. “Fue hace mucho tiempo. Debo decir que siempre recuerdo que era un circuito pequeño, pero bueno y exigente”, afirma Jos, quien fue sexto con un Footwork en 1996. En las otras dos competencias abandonó.

Es posible que Jos vuelva a estar ligado a otro argentino en caso de que se concrete la llegada de Franco Colapinto a Red Bull y pueda compartir los fines de semana con Max, quien siempre superó a sus compañeros de equipo. En ese caso, será otro desafío para el corredor argentino.