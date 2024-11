La sugestiva frase del jefe de Red Bull sobre Checo Pérez en medio de las negociaciones con Colapinto

Christian Horner puso en duda el futuro de Checo Pérez en Red Bull

Christian Horner, jefe de Red Bull, volvió a poner en duda el futuro de Sergio “Checo” Pérez en la escudería de la bebida energizante luego del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1. El mexicano terminó undécimo luego de partir en el 13º puesto y no sumó puntos. Fue la antítesis de la brillante victoria de su compañero de equipo, Max Verstappen, quien largó en la 17ª colocación y su octavo triunfo en el año lo dejó a tiro de su cuarto título consecutivo en la Máxima.

Checo terminó a 50 segundos del neerlandés y, pese a haber firmado un contrato hasta fines de 2026, su continuidad para la próxima temporada pende de un hilo y el propio Horner está negociando la posible incorporación del argentino Franco Colapinto. El team-manager inglés tuvo su tercera reunión con James Vowles, su par de Williams, donde corre el bonaerense de 21 años.

Actualmente, Pérez se encuentra en el octavo lugar del campeonato y sus problemas han contribuido a que Red Bull cayera al tercer lugar en el Campeonato Mundial de Constructores. Además, cada vez queda más expuesto ante el rendimiento de Verstappen en un RB 20 que ya no es el auto a batir.

Luego del GP de México, Horner habló del futuro de Checo Pérez en Red Bull

El futuro del mexicano en Red Bull sigue siendo incierto y Horner hizo poco para darle certezas a Pérez. “La Fórmula 1, como la conocemos, es un negocio basado en resultados y Sergio es muy consciente de ello”, dijo el team-manager en el canal de YouTube de talkSPORT, The Line Up. “No está contento con cómo le ha ido en la temporada, pero es lo suficientemente grande, mayor y sabio como para reconocerlo”, añadió.

“Nuestro foco sigue estando puesto en el campeonato de constructores y necesitamos que Sergio esté ahí arriba puntuando en estas tres últimas carreras si queremos tener alguna posibilidad de desafiar a Ferrari o a McLaren”, subrayó.

Si bien Horner negocia por Colapinto, una de las versiones que se escuchó el fin de semana en Interlagos fue que Carlos Sainz (tiene contrato con Williams para 2025) podría pasar a Red Bull y con ello Colapinto se mantendría como titular en el equipo inglés. Sobre esa versión, Horner respondió que “siempre hay mucha especulación en la Fórmula 1, en el paddock, y sabes que Carlos Sainz será piloto de Williams el año que viene. Es un gran piloto y logró una gran victoria en México recientemente, y creo que será muy bueno para eso en un equipo”. Ante la consulta de si está considerando al madrileño, fue tajante: “Carlos está comprometido en Williams y él no formaría parte de nuestros planes para el próximo año”.

Christian Horner espera que Sergio Pérez sume puntos en las últimas tres carreras del año (REUTERS/Bernadett Szabo)

Mientras que Pérez, que no pudo sumar ni un solo punto en Interlagos, consideró que todo lo que pudo haber salido mal, salió mal en la carrera del domingo. “Fue un desastre porque no sabíamos en ese momento que podíamos cambiar los neumáticos hasta el último minuto y no hubo tiempo para cambiarlos”, dijo el nacido en Guadalajara.

“Empezamos la carrera con los neumáticos muy fríos y luego, como no había nadie delante de mí, me fui contra un muro de agua, así que la salida fue un desastre total. Estábamos progresando, pero desafortunadamente paramos en boxes cuando apareció la bandera roja y luego, en el reinicio, la visibilidad era cero, pero estábamos haciendo algunos progresos”, concluyó el azteca.

Con su victoria en el Autódromo José Carlos Pace, Verstappen le sacó 62 puntos de ventaja a su rival más cercano, Lando Norris, y Charles Leclerc está 24 unidades por detrás. La próxima fecha será el 23 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas, en el circuito callejero de dicha ciudad.