Franco Colapinto habló sobre el Superclásico tras la clasificación de Fórmula 1: “Ya te dije quién va a ganar”

Pese a la distancia y a estar en juego el Gran Premio de Singapur, la pasión puede más. En la cabeza de Franco Colapinto, además de las curvas y dificultades del circuito callejero de Marina Bay, también ronda su amado Boca Juniors, que este sábado llevará adelante una nueva edición del Superclásico ante River Plate, en el marco de la fecha 15 de la Liga Profesional.

Luego de culminar su participación en la qualy, el joven piloto argentino de 21 años dialogó con la prensa y dejó bien en claro su pasión por el conjunto de la Ribera y se animó a vaticinar quién será el ganador del encuentro que se disputará esta tarde en la Bombonera. “Es muy temprano acá... Es como a las 12 (NdR: el partido comenzará a las 3 am de Singapur). Ya te dije quién va a ganar mañana... ¡Boquita! ¿Quién va a ganar? Esas gallinas no van a ganar”, manifestó. Y luego, con una sonrisa dibujada en su rostro, añadió: “Se les va a poner la piel rara después del partido, después me putean las gallinas”.

El bonaerense, tras redondear unas muy buenas prácticas libres, finalmente se ubicó en el puesto 12 de la grilla de salida, quedando muy cerca de meterse nuevamente en una Q3, como ocurrió la carrera pasada en Bakú. Finalmente en el primer lugar largará el McLaren de Lando Norris, mientras que al lado estará el Red Bull de Max Verstappen. Luego quedaron los dos Mercedes: Lewis Hamilton y George Russell.

Vale recordar que esta no es la primera vez que Franco hace alusión a su amor por Boca Juniors desde su desembarco en la Fórmula 1. En la antesala al GP de Monza habló en italiano ante los aficionados, pero al finalizar su presentación hizo una mirada sobre los argentinos en el lugar para largar un grito bien futbolero: “Gracias a todos los argentinos que están por ahí. Veo más argentinos que italianos me parece... ¡Y vamos Boca! ¡Dale Boca! ¡Boca, Boca! Abrazo a todos, espero que lo disfruten. Gracias por estar acá”.

También después de la victoria en los penales del Xeneize contra Talleres de Córdoba, en la que se destacó la actuación del arquero Leandro Brey, encargado de convertir el penal decisivo en la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, un reconocido fanático de Boca Junios le escribió a Franco. “Me imagino que después del penal que pateó Brey ayer no? Decime que lo viste Fran…”, fueron las palabras del youtuber Davoo Xeneize para con el piloto de Williams.

“Le prendí unas velitas antes del partido por si llegaba a patear amigo se ve que funciona jajaja”, fue la respuesta de Colapinto, que aprovechó para darle un tono gracioso a la foto en la que parece un santo para un fanático del equipo en el que debutó en la Fórmula 1.

En lo que respecta a lo estrictamente automovilístico, Franco analizó lo acontecido en la clasificación: “Estuvo muy cerca de la Q3. Es una pena porque siempre volviendo a ver la vuelta siempre encontrás muy, muy fácil 30 milésimas. No me abrió el DRS, en la entrada de la recta, perdí un poco. Y no pude rotar bien en la lenta, en la 13, y ya perdí capaz una décima capaz ahí entre esas cosas. Es como muy fácil encontrar el tiempo cuando es por tan poco. Así que nada, un poco frustrado por no haber hecho una vuelta perfecta, pero igualmente fue una buena qualy. Alex tenía una mejora en el auto que yo no tenía. Que ya daba bastante mejor performance y haber quedado tan cerca de él ya es positivo. Viendo que tan cerca quedamos de la Q3 da bronca no haber entrado”.

“Conforme... Sí. Contento, no. Pero hay que pensar en mañana. Es una carrera muy larga. Mucho calor, me tengo que preparar bien porque sufrí bastante con esta humedad y el calor que no me preparé bien. No tuve tiempo. Pero creo que puede ser un buen día mañana. Tenemos muy buen ritmo. Así que esperemos ir para adelante. No sé cómo va a ser la carrera, creo que va a ser muy dura. Tenemos un juego más de medios que los demás, por si hay un safety car tarde en la carrera, tenemos un set más de medias que es bueno”, concluyó.

