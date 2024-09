La reacción de Colapinto al ver una foto con su cara y su “ritual” con el arquero Brey durante el triunfo de Boca por Copa Argentina

Franco Colapinto mostró una vez más su fanatismo por Boca Juniors

Faltan pocos días para volver a ver al argentino Franco Colapinto arriba del Williams en el Gran Premio de Azerbaiyán que se correrá el próximo fin de semana en el circuito callejero de Bakú. A la espera de correr en lo que será su segunda competencia en la Fórmula 1, el piloto se mostró activo en las redes sociales y no ocultó su pasión por Boca Juniors.

Este domingo, Colapinto publicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter), una foto que lo sorprendió. “Esto con mucha diferencia es lo mejor que vi en el año”, escribió al subir una imagen en la que aparece una persona con una remera de la escudería que sostiene una vela y una estampita con la cara del joven piloto.

Después de la victoria en los penales del Xeneize contra Talleres de Córdoba, en la que se destacó la actuación del arquero Leandro Brey, encargado de convertir el penal decisivo en la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, un reconocido fanático de Boca Junios le escribió a Franco. “Me imagino que después del penal que pateó Brey ayer no? Decime que lo viste Fran…”, fueron las palabras del youtuber Davoo Xeneize para con el piloto de Williams.

La reacción de Colapinto al ver una foto con una estampita con su cara

“Le prendí unas velitas antes del partido por si llegaba a patear amigo se ve que funciona jajaja”, fue la respuesta de Colapinto, que aprovechó para darle un tono gracioso a la foto en la que parece un santo para un fanático del equipo en el que debutó en la Fórmula 1.

Acto seguido, se dio un diálogo entre ambos en el que el youtuber le pidió a Colapinto si le podía conseguir un video del siete veces campeón de la Máxima. “Jajajaja grande Fran lpm. Che boludo mi hermano es fanático de ese Lewis Hamilton, no me conseguís un videito? Gracias fiera”. ¿Cuál fue la respuesta del piloto argentino? “Más vale pásame el nombre! ¿Querés que diga aguante boca también?”, concluyó el oriundo de Pilar en tono gracioso y sumó un emoji de una cara llorando de risa para finalizar.

Más allá de este divertido cruce, Colapinto se mostró como un fiel seguidor del club de la Ribera desde antes de dar el salto a la F1. Cuando estuvo de visita en el país en 2022, en una pausa durante el campeonato de la Fórmula 3, Franco recorrió La Bombonera junto al por entonces presidente del club Jorge Amor Ameal: pasó por el vestuario local y se tomó una fotografía en el campo de juego del estadio Alberto J. Armando.

El diálogo entre Colapinto y Davoo Xeneize tras la victoria de Boca por Copa Argentina

“Feliz por haber cumplido el sueño del hincha”, escribió en sus redes sociales luego de su visita por Brandsen 805. “¡Ahora sí ya me puedo ir tranquilo! La reunión más esperada de mi viaje a Argentina, jaja… ¡visitando al mejor del mundo! Gracias por este día increíble”, sumó en la publicación.

Es más, tan fuerte es su conexión con Boca que para esta temporada había elegido el número 12 para llevar en el auto de la Fórmula 2. “En el 2024 no voy a poder usar el diez, pero no dude en elegir un número con el que siempre había querido correr. Que capaz no represente a todos los argentinos pero sí a la mayoría… a la mitad más uno para ser exactos, ja. Tengo muchas ganas de usar el ‘12′ este año y dejar a Boquita bien arriba de la F2″, había expresado Colapinto.

Desde el próximo viernes, Franco volverá a salir a pista después de un debut resonante en su primera competencia en la máxima categoría del automovilismo argentino. Terminó en el puesto 12 del Gran Premio de Italia en Monza y tendrá un nuevo desafío en un trazado que será más complicado para el joven piloto de 21 años que rompió una racha de 23 años sin argentinos en la Fórmula 1.

Colapinto habló de la actuación del arquero Brey contra Talleres (Fotobaires)