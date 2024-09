Nuevo round entre la familia Schumacher y Williams por la elección de Colapinto: el reclamo de la madre de Mick en pleno autódromo

Nuevo round entre la familia Schumacher y Williams por la elección de Colapinto

Durante el Gran Premio de Italia en Monza, se produjo una nueva controversia entre la familia Schumacher y la escudería Williams. James Vowles, jefe del equipo Williams, mantuvo una acalorada discusión al explicar por qué el piloto Mick Schumacher no fue considerado como reemplazo de Logan Sargeant, a quien apartaron del equipo tras varias incidencias en la temporada 2024. En su lugar, la escudería eligió al piloto argentino Franco Colapinto.

Luego de que el jefe de Mercedes –y ex líder de Volwes– Toto Wolff haya advertido su malestar por las palabras de su ex pupilo, el encargado de la escudería Williams debió afrontar otro foco de conflicto. Según informa Motorsport Magazine, Corinna Schumacher, madre de Mick y esposa del legendario siete veces campeón de F1 Michael Schumacher, le reprochó su actitud.

Vowles había asegurado que Mick Schumacher, en su opinión, no es un piloto excepcional sino simplemente “bueno”. Ante esto, Corinna se mostró visiblemente molesta con el encargado de la escudería británica. El periodista Chris Medland relató en su artículo para el medio especializado: “Eso no impidió que Corinna Schumacher le hiciera saber sus sentimientos a Vowles cuando el director del equipo Williams abandonó la pista el viernes, en un entorno bastante público fuera del paddock...”.

En medio de los chispazos, Vowles decidió ensayar unas disculpas ante su frase: “Mick ha mejorado mucho desde su tiempo en Haas. Es un piloto competente y ha hecho un trabajo increíble en los simuladores de Alpine, Mercedes y McLaren. Sin embargo, al evaluar nuestras opciones, consideramos que tanto Mick como Sargeant caen en la categoría de ‘buenos, pero no especiales’. Y eso es algo que debemos reconocer con honestidad”, expresó, según replicó Motorsport Magazine.

Corinna Schumacher, presente en el GP de Monza (Photo by Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

Para suavizar la situación, Vowles intentó aclarar que sus comentarios fueron malentendidos y que cuando dijo que Mick no era “especial”, se refería a que no lo veía al nivel de pilotos legendarios como Ayrton Senna. Sin embargo, estas disculpas no lograron calmar a Corinna. Hay un dato extra en toda esta historia: Vowles siguió de cerca los inicios de Mick en la F1 cuando trabajaba en Mercedes.

La decisión de Williams de incorporar al argentino Franco Colapinto, en lugar de considerar a Mick Schumacher, puso en evidencia las rigurosas evaluaciones basadas únicamente en el rendimiento. El argentino, en su estreno en la máxima categoría, redondeó un gran fin de semana, al finalizar noveno en una práctica y terminar la carrera en el 12° puesto, escalando seis posiciones, ya que inició en el lugar 18 de la grilla.

Vale recordar que este no es el primer incidente entre la familia Schumacher y la escudería Williams. La confirmación del debut de Colapinto en la Fórmula 1 a bordo del Williams FW 46 postergó entre otros a Mick Schumacher, hoy piloto de reserva de Mercedes y titular en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Esto no le cayó bien a su tío, Ralf, quien calificó de “absurda” la decisión del equipo inglés de priorizar al argentino, quien integra la academia de pilotos desde enero de 2023.

“Quizás se pueda respetar esta decisión porque Colapinto es un piloto del programa junior de Williams, pero desde el punto de vista del rendimiento, creo que es absurdo y no tiene sentido”, dijo Ralf a la agencia de noticias alemana Sky Deutschland. “Creo que el riesgo para el equipo y el piloto es mucho, mucho mayor que si hubieran traído a alguien con experiencia como Mick”, agregó el hermano menor del séptuple campeón mundial y que corrió 180 Grandes Premios de F1 entre 1997 y 2007. Además, venció en seis carreras, logró 27 podios, 6 poles positions y 8 récords de vueltas.

En su momento, Vowles fue muy claro sobre el desafío que tiene el albiceleste, pero también elogió su rendimiento en Fórmula 2: “Cuando inviertes esa cantidad de dinero en la Academia, tienes que poner tus acciones donde están tus palabras al mismo tiempo. Franco está por delante en el campeonato de F2 de Antonelli (reemplazará a Lewis Hamilton en Mercedes), está por delante de Bearman (irá a Haas en 2025), está en MP. Con el debido respeto a MP, no es Prema, no es ART, y está haciendo un buen trabajo”.