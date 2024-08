El jefe de Williams defendió a Franco Colapinto tras la polémica por su fichaje y fue implacable con Mick Schumacher: “No es especial”

El jefe de Williams, James Vowles, defendió la designación de Franco Colapinto

El jefe de Williams tomó una decisión arriesgada a mitad de temporada al decidir quitar de su butaca a Logan Sargeant tras los múltiples accidentes que protagonizó y le dio la chance hasta el cierre del 2024 al argentino Franco Colapinto, quien apenas cosechaba unas pruebas a bordo del FW46. La designación del corredor de 21 años tuvo buena recepción dentro del ambiente de Fórmula 1 en lo general, pero hubo una crítica que dio la vuelta al mundo: Ralf Schumacher, ex piloto y hermano del mítico Michael, lanzó algunas frases atacando lo hecho por James Vowles.

El detrás de escena de estas declaraciones indica que Franco le ganó la pulseada por el lugar vacante a Mick Schumacher, hijo del legendario Kaiser y sobrino de Ralf. Con la polémica instalada, Vowles decidió salir a responderle al alemán en la previa al estreno del argentino en el Gran Premio de Italia.

Vowles reconoció que la puja por la silla vacante estaba entre Liam Lawson (vinculado a Red Bull), Mick (con relación en Mercedes) y Franco (de la Academia de Pilotos de Williams), sin embargo el neozelandés quedó descartado por cuestiones contractuales. Y eso dejó la pelea mano a mano entre el alemán y el argentino. “La decisión era si poníamos a Mick en el coche, que creo que Mick hubiera hecho un buen trabajo, o invertimos en un individuo que forma parte de nuestra academia, que ha dado cientos o miles de vueltas en nuestro simulador, que ha conducido el coche, y en los datos que podemos ver de cómo está actuando, que está dando pasos significativos”, expresó según replicó el portal especializado MotorSport.

“Creo que ambos entrarían en la categoría de buenos y no especiales. Creo que tenemos que ser claros. Mick no es especial, sólo sería bueno”, reconoció. Y aclaró: “(Schumacher) Llegaría con mucha más experiencia que Franco. Pero esto es en lo que creo, en lo que cree Williams y cuáles son los valores fundamentales de Williams. La escudería siempre ha invertido en las nuevas generaciones de pilotos y en la juventud, y de lo que he estado hablando todo el tiempo es de la inversión en el futuro de Williams. Y el futuro de Williams no es invertir en el pasado, es invertir en talento que nos permita avanzar como individuos”.

Franco Colapinto le ganó la pulseada a Mick Schumacher (Foto: Reuters/Bernadett Szabo)

Si bien no apuntó directamente contra Ralf, queda claro que esta explicación es una respuesta a lo que dijo un hombre que en los 2000 estuvo vinculado a Williams como corredor. “Quizás se pueda respetar esta decisión porque Colapinto es un piloto del programa júnior de Williams, pero desde el punto de vista del rendimiento, creo que es absurdo y no tiene sentido. Creo que el riesgo para el equipo y el piloto es mucho, mucho mayor que si hubieran traído a alguien con experiencia como Mick”, dijo Ralf a la agencia de noticias alemana Sky Deutschland.

En todo este contexto, Vowles fue muy claro sobre el desafío que tiene Colapinto, pero también elogió su rendimiento en Fórmula 2: “Cuando inviertes esa cantidad de dinero en la Academia, tienes que poner tus acciones donde están tus palabras al mismo tiempo. Franco está por delante en el campeonato de F2 de Antonelli (podría reemplazar a Lewis Hamilton en Mercedes), está por delante de Bearman (irá a Haas en 2025), está en MP. Con el debido respeto a MP, no es Prema, no es ART, y está haciendo un buen trabajo”. La explicación es que MP Motorsport, la escudería de Franco en F2, no es una de las más fuertes y aún así el argentino estaba peleando por el Campeonato de Pilotos.

“¿Ahora sí creo que hemos metido a alguien en lo más profundo de la piscina? Absolutamente, al 100%. Pero si escuchas las propias palabras de Franco, oirás que está preparado para ello, que está preparado para el reto, y que sabe lo que tiene delante”, reflexionó sobre el peso que contará sobre el argentino, pero elogiando su madurez. En relación a Schumacher, que realizó dos temporadas como corredor de Haas, afirmó: “Mick ha mejorado mucho desde donde estaba en Haas, no hay duda de ello. Es un piloto competente que sé que tuvo su tiempo, pero ha hecho un trabajo increíble con Alpine, con Mercedes y con McLaren mientras tanto”.

Franco Colapinto debutó este viernes con Williams en las prácticas (Foto: Kym Illman/Getty Images)