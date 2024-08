Estalló la polémica en la Fórmula 1 entre Toto Wolff y el jefe de Williams tras la crítica a Mick Schumacher: “Podría haber prescindido de esa declaración”

Toto Wolff con su piloto de reserva en Mercedes Mick Schumacher (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

La grieta que abrió Ralf Schumacher con una feroz crítica sobre la designación de Franco Colapinto en Williams parece haber abierto un portal que derivó en un cruce colateral entre el jefe de Williams y su ex colega en Mercedes, el reconocido Toto Wolff.

James Vowles, líder de la escudería británica, explicó los motivos detrás de la designación del argentino por encima de Mick Schumacher luego de que el tío del corredor alemán lanzara una serie de declaraciones controversiales en la previa del Gran Premio de Italia. El ingeniero de Williams aseguró que Mick “no es especial” y esa frase retumbó en todo el mundo, a punto tal que Wolff decidió cruzarlo.

“Obviamente conozco a James desde hace muchos años, es un estratega. A veces dice las cosas demasiado directas. Esa fue una declaración de la que podría haber prescindido”, señaló Toto ante Sky Sports F1 según replicó Motorsport. Wolff fue el jefe de Vowles, quien se desempeñó como una pieza clave de Mercedes durante una década antes de dar el paso adelante para tomar las riendas del mítico team con sede en Grove.

“Mick ha ganado todo lo que hay que ganar, desde F4, F3 y F2, y luego, por supuesto, operó en un entorno con Gunther (Steiner, ex jefe de Haas), que es brutalmente duro y que tal vez no era lo que necesitaba para desarrollarse como piloto. Por eso se merecía la oportunidad. Si no se la das, no deberías comentarlo, deberías dejar vivir a todo el mundo. Esa es mi opinión”, afirmó el líder del multiganador equipo, que tiene a Mick Schumacher como piloto de reserva en Mercedes y escondía las intenciones de que ocupara la butaca vacante que dejó la salida de Logan Sargeant, sin pasar por alto que la empresa de Wolff le proporciona la unidad de potencia a Williams en la F1.

Finalmente fue el joven piloto argentino de 21 años el seleccionado por sobre otros aspirantes, como Schumacher y Liam Lawson. Aunque la contienda por el puesto estuvo principalmente entre Mick y Colapinto, dado que Lawson quedó fuera de consideración por cuestiones contractuales. “Franco ha dado pasos significativos en su rendimiento, y creemos en invertir en el futuro más que en el pasado”, detalló Vowles, antes del estreno del argentino en las pruebas libres.

Franco Colapinto con el jefe de la escudería Williams, James Vowles

Todo esto se dio en el contexto que Ralf Schumacher, ex piloto de Fórmula 1, hermano de Michael y tío de Mick, no ocultó su descontento con lo sucedido. En declaraciones a Sky Deutschland, calificó la decisión de “absurda e insensata” desde el punto de vista del rendimiento, argumentando que el riesgo de apostar por un piloto menos experimentado como Colapinto era mucho mayor que traer a alguien con la experiencia de Mick Schumacher.

Antes del debut de Colapinto en el Gran Premio de Italia, Vowles defendió nuevamente su decisión, aclarando que aunque Schumacher traería más experiencia, pero la filosofía de Williams siempre ha sido apostar por la juventud y el desarrollo de nuevos talentos. En particular, destacó el rendimiento de Colapinto en la Fórmula 2, donde compite con MP Motorsport, un equipo que, aunque no es de los más potentes como Prema o ART, ha permitido al argentino mostrar su potencial al luchar por el Campeonato de Pilotos. “Franco está delante en el campeonato de F2 de pilotos destacados como Antonelli y Bearman, lo que refuerza nuestra confianza en su capacidad”, detalló.

“Creo que ambos entrarían en la categoría de buenos (esto en referencia a Schumacher y a Lawson) y no especiales. Creo que tenemos que ser claros. Mick no es especial, sólo sería bueno”, fue su crudo análisis que hizo abrir una contienda con su ex jefe.

Previo al lanzamiento del joven talento argentino en el mundial de F1, Vowles hizo hincapié en la preparación y madurez de Colapinto para enfrentar los retos que están por venir. Señaló que, aunque la presión sobre el argentino será considerable, la confianza en sus capacidades y la trayectoria ya demostrada en las categorías inferiores son prueba suficiente de que puede estar listo para el desafío. “Colapinto sabe lo que tiene por delante y está preparado para ello”, concluyó Vowles.