El insólito juego psicológico con el que el arquero de Coquimbo buscó distraer a Maravilla Martínez en el penal que abrió la goleada de Racing

* El penal, el intento de distracción del Oso Sánchez y la ejecución perfecta de Maravilla Martínez

Racing goleó 3-0 a Coquimbo y dio otro paso hacia la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana como líder del Grupo H. Luego de un par de partidos oscilantes, como el último ante Belgrano por la Liga Profesional (ganaba 4-1 y terminó empatando 4-4), la Academia dio una prueba de temperamento y se ilusiona con el certamen continental.

Tras un primer tiempo dubitativo, el conjunto dirigido por Gustavo Costas reaccionó en el complemento. Y a los cinco minutos consiguió un penal por la mano de Manuel Fernández tras la arremetida de Adrián Martínez. El árbitro José Rojas fue convocado por el VAR y, tras revisar en la pantalla, sancionó la infracción. Tres minutos después, Maravilla ya estaba cara a cara con Diego Sánchez, experimentado arquero visitante, que apostó a desconcentrar al pateador con una técnica particular, que no respondió.

Extendidos los “juegos psicológicos” de Dibu Martínez luego de la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022, Sánchez, de 37 años, apeló a un método propio. De espaldas al ejecutante y al juez, se colgó del travesaño por varios segundos, demorando la ceremonia del remate. El árbitro Rojas le tocó la espalda dos veces hasta que consiguió que descendiera.

“El arquero se cuelga, fijate lo que marcaba nuestro compañero”, destacó en la transmisión el relator Sebastián Vignolo. Pero la actitud del guardameta de look llamativo (presentó un mechón de pelo teñido de violeta) no asustó al ex delantero de Instituto de Córdoba, que sacó un disparo potente y alto, a la derecha del arquero, que no pudo evitar la caída de su valla.

La curiosa actitud del portero de Coquimbo

Juan Nardoni y otra vez Maravilla Martínez cerraron el score para el conjunto de Avellaneda. El punta, que no se dejó intimidar por el portero adversario, alcanzó la línea de los 18 tantos -en apenas 21 partidos- en 2024 y es, junto a Martín Cauteruccio, el sudamericano más anotador del año. Racing sueña a caballito de su capacidad realizadora: acumula 12 unidades, está en la cima de la zona y cerrará su participación en la fase de grupos el próximo 28 de mayo, cuando reciba al colista Sportivo Luqueño en el Cilindro.

Por la segunda fecha de la Liga local, por su parte, la Academia será local frente a Argentinos Juniors el lunes 20 desde las 21.15.