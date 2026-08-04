Spider-Man: Un nuevo día logra uno de los mayores estrenos de la historia

Fotograma de Spider-Man: Brand New Day (Sony Pictures)

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Spider-Man: Un nuevo día, la nueva película en solitario del héroe interpretado por Tom Holland, recaudó US$355 millones en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana de 2026. El resultado deja al estreno de Sony Pictures y Marvel Studios a apenas US$2 millones del récord norteamericano de Avengers: Endgame, mientras los datos mundiales más recientes citados por The Numbers elevan su total a US$927 millones.

Un estreno cerca de los mayores récords

Los $355 millones obtenidos en Estados Unidos y Canadá representan el segundo mejor debut de la historia en ese mercado, sin ajustar las cifras por inflación. Avengers: Endgame conserva el primer puesto con $357 millones desde 2019, aunque el recuento definitivo de Spider-Man: Un nuevo día todavía podría modificar la distancia entre ambas películas.

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La diferencia frente a otros grandes lanzamientos de Marvel es amplia. Spider-Man: Un nuevo día abrió con $260 millones en Norteamérica, mientras Avengers: Infinity War consiguió $257 millones. De esta manera, las cuatro mejores aperturas registradas en la región corresponden a producciones vinculadas con Marvel Studios.

Los primeros cálculos internacionales situaban la recaudación fuera de Norteamérica cerca de $550 millones. Esa estimación llevaba el estreno mundial a unos $875 millones, el segundo mayor debut global detrás de los $1.200 millones obtenidos por Avengers: Endgame en su primer fin de semana.

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Un reporte posterior, basado en datos de The Numbers, ubica la recaudación mundial en $927 millones. La diferencia entre ambas cifras responde al carácter preliminar de las estimaciones iniciales y a la actualización de los mercados internacionales. Con el dato más reciente, la película quedó a $73 millones de ingresar al grupo de producciones que superaron los $1.000 millones.

Sony Pictures destinó alrededor de $225 millones a la producción, sin incluir los costos de publicidad y distribución. La película también alcanzó un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y recibió una calificación A entre los espectadores encuestados por CinemaScore.

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El nuevo comienzo de Peter Parker

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, y presenta una nueva etapa para Peter Parker después del desenlace de Spider-Man: Sin regreso a casa. En aquella historia, el personaje decidió borrar su identidad de la memoria de todas las personas para evitar una catástrofe, lo que provocó que MJ y Ned olvidaran su relación con él.

Spider-Man: Un nuevo día reduce la escala de ese conflicto y devuelve al protagonista a una aventura centrada en amenazas callejeras. La historia se aleja de los cruces entre realidades que dominaron la entrega anterior y enfrenta a Parker con un peligro invisible y más cercano a su vida cotidiana.

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Tom Holland comparte pantalla con Jon Bernthal, quien vuelve como Punisher, y Mark Ruffalo, nuevamente en el papel de Hulk. La presencia de ambos personajes mantiene los vínculos con otras producciones de Marvel, aunque el argumento coloca el foco en la reconstrucción personal de Peter después de quedar aislado de sus antiguos amigos.

La progresión comercial de las películas protagonizadas por Holland ayuda a dimensionar el nuevo resultado. Spider-Man: Homecoming comenzó con $117 millones en Estados Unidos y terminó por encima de $880 millones en todo el mundo. Spider-Man: Lejos de casa abrió con $92 millones en Norteamérica y alcanzó $1.130 millones globales.

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Spider-Man: Sin regreso a casa fue mucho más lejos: superó los $1.900 millones durante su recorrido por salas. Su desempeño estuvo impulsado por el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes retomaron sus respectivas versiones de Spider-Man junto a Holland.

(Sony Pictures)

Marvel vuelve a superar una etapa irregular

El estreno llega después de varios años de resultados desiguales para Marvel Studios. Tras Avengers: Endgame, títulos como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, The Marvels, Capitán América: Brave New World, Thunderbolts y Los cuatro Fantásticos: Primeros pasos quedaron lejos del rendimiento que habían alcanzado las entregas más populares de la franquicia.

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Deadpool y Wolverine fue una de las principales excepciones: la película estrenada en 2024 cruzó los $1.000 millones mundiales. Spider-Man: Un nuevo día amplía esa recuperación comercial con cifras que muy pocas producciones alcanzan incluso después de varias semanas en cartelera.

El lanzamiento coincidió con el fuerte desempeño de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan. Esa película ya acumulaba más de $911 millones, repartidos entre $395,5 millones en Norteamérica y otros $515 millones procedentes de los mercados internacionales. La actividad conjunta de ambos títulos impulsó un fin de semana récord, con más de $425 millones recaudados entre todas las películas exhibidas.

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Marvel Studios continuará su calendario con Avengers: Doomsday, una producción que reunirá a numerosos personajes y traerá de regreso a Robert Downey Jr. El actor no interpretará a Iron Man esta vez, sino al villano Doctor Doom.