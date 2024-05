El hermano de Bilardo dio detalles de la relación entre el Doctor y Menotti: “Carlos siempre lo respetó”

Cómo reaccionó Bilardo a la muerte de Menotti

La partida física de César Luis Menotti a los 85 años entristeció a todo el mundo del fútbol. Es que el Flaco trascendió lo hecho en su país, donde fue el artífice de la primera estrella en el Mundial 1978. El rosarino fue además quien cambió un paradigma futbolístico que en todo el globo aún se sigue respetando.

Incluso, desde las antípodas de su pensamiento, como el de otro excelente entrenador y campeón del mundo argentino, como Carlos Bilardo, llegan reconocimientos. Tal es el caso del hermano del Doctor, Jorge Bilardo, quien en una entrevista radial dio detalles de la relación que tenían ambos directores técnicos.

“Carlos siempre lo respetó más allá de todo”, afirmó Jorge en diálogo con Emiliano Nunia, por Súper Deportivo Radio (Villa Trinidad). “Es un tipo que cambió el fútbol y se hizo respetar. Antes en la selección ni contrato hacían. Y desde que llega él se empezó a respetar la selección”, valoró.

“No sé si se enteró anoche, pero hoy se va a enterar seguro porque van a estar los noticiosos y él los ve. Él ve la tele y se va a enterar”, contó el hermano del Doctor, quien se encuentra en pleno tratamiento tras ser diagnosticado en mayo de 2018 con el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa.

“Eso se respeta, y Bilardo lo respetaba a Menotti más allá de todo. Siempre. Él le dio un orden, un respeto”, continuó Jorge, quien a su vez confesó que le hubiera gustado que los tres campeones del mundo, junto con Lionel Scaloni, se sacaran una foto. “Pero no se da, acá no. Sabés qué pasa, yo siempre digo, en Argentina a los ídolos no los tratan, no se los trata bien”, lamentó.

César Luis Menotti y Carlos Bilardo (Marca)

“La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual director de selecciones nacionales y ex técnico campeón del mundo de Argentina”, fue el mensaje con el que la cuenta oficial de AFA, en la red social X, confirmó la muerte del Flaco a los 85 años.

Se trata del DT que llevó a la albiceleste al primero de los tres Mundiales que ha ganado hasta ahora. Menotti, uno de los grandes maestros del fútbol argentino, tuvo una muy extensa carrera como entrenador donde también dirigió en España, al FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Con él como técnico, Argentina alzó la Copa del Mundo por primera vez en su historia en la final contra Países Bajos de 1978, donde Mario Kempes marcó dos goles.

Nacido en Rosario, el Flaco Menotti jugó en Rosario Central, Racing y Boca Juniors, y también tuvo una corta estadía en Brasil, con Santos y Juventus. Sin embargo, su carrera legendaria se gestó como entrenador cuando en 1978 comandó a Argentina a su primera estrella. El técnico de Rosario hizo incluso que se acuñara el término de ‘menottismo’ a un fútbol de asociación y triangulación hasta encontrar los caminos al gol. Con el Barça ganó tres títulos en 1983.

Este lunes, la AFA informó que los restos del ex entrenador César Luis Menotti serán velados este martes en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza (provincia de Buenos Aires). Al velatorio “podrán concurrir exclusivamente familiares, amigos y personalidades destacadas del fútbol”, sin presencia de medios de comunicación, indicó la entidad. El Coliseo de fútbol sala de las instalaciones del Predio Lionel Messi -bautizado así tras el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar- albergará desde las 10 a las 17 los restos de Menotti

Con un estilo táctico y estético en el que predominó el dominio de la posesión, Menotti cambió la forma de jugar e inspiró a grandes entrenadores de la actualidad, como Pep Guardiola. En su papel de director general de Selecciones Nacionales, el Flaco avaló la llegada de Lionel Scaloni, quien carecía de experiencia al frente de grandes equipos, al banquillo de la absoluta de Argentina, y terminó logrando tres títulos en apenas año y medio: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial.