Matías Rojas reveló por qué rechazó a Boca Juniors y habló de su admiración por Lionel Messi en Inter Miami

Inter Miami presentó a Matías Rojas en el cierre del mercado de pases de la Major League Soccer (MLS) para tener una variante más en su defensa del liderato en la Conferencia Este. El ex hombre de Racing se declaró con el pase en su poder por un conflicto salarial en Corinthians y afrontará una nueva etapa en su carrera después de haber defendido las camisetas de Cerro Porteño y Defensa y Justicia.

En conferencia de prensa, Rojas fue consultado por el presunto interés de Boca Juniors antes de recalar en las Garzas. Cabe recordar, el club argentino había mostrado intenciones de contratarlo a fin de 2023, mientras el jugador reclamaba una deuda de USD 1.000.000 al Timão. El acuerdo alcanzado lo hizo quedarse en Brasil, aunque el pacto no se cumplió y el volante paraguayo se consideró libre por falta de pago, según informó el periodista Benjamin Back. En ese sentido, sorprendió al contar que el Xeneize insistió por él y explicó por qué rechazó el acercamiento: “Creo que Boca se acercó a mi representante. Es un club extraordinario, como todo el mundo sabe, pero ya estaba planeando mi carrera para otro lado”.

Además, se refirió a su llegada a la franquicia de los Estados Unidos: “Fue algo chocante para nosotros familiarmente cuando apareció la oportunidad por lo que generan los jugadores que están acá y el profe (Gerardo Martino), que marcó mucho a nuestra selección en Paraguay. No lo dudé en ningún momento. Estoy contento de poder estar acá”.

Más tarde, Matías Rojas brindó una entrevista para el diario AS en la que profundizó en su admiración con la máxima estrella del plantel, Lionel Messi sumado al hecho de compartir entrenamientos con Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets: “Leo es el mejor. Me emociona cada día verlo y estar cerca. Para nosotros es difícil no invadir el espacio de ellos y ellos son humildes y eso facilita demasiado”.

Matías Rojas fue presentado en Inter Miami

El mediocampista contó una anécdota con la Pulga, que le quedó para toda su vida: “En la Copa América 2019 había hablado con el fotógrafo de la selección de Paraguay porque quería una foto con él, apenas terminó la Copa América colgué la foto en casa en un cuadro”. “Es un lindo recuerdo. Fue la primera vez que me pude cruzar con él. Hoy es espectacular, es inimaginable y lo que genera estar cerca y verlo entrenar y la facilidad con la que hace las cosas y la calidad que tiene para mí es muy gratificante”, expresó.

El hombre de 28 años detalló sus sensaciones después de compartir estos primeros días con el campeón del mundo: “Es algo que genera desde todo punto de vista desde el fútbol, desde la dificultad que también conlleva ser jugador de fútbol y con el calibre que es él es algo que debe ser difícil y siempre mantuvo esa cordura y respeto y da una imagen buena para todos los chicos y para toda la gente”.

En último término, fue consultado por el particular recibimiento de sus compañeros en el clásico pasillo, donde todos lo golpearon suavemente con unas palmadas, y Messi se destacó por un comentario cuando se rehusaba al ritual: “Menos ganas tenés, paragua... Dale paragua”. A Rojas se le dibujó una sonrisa por el recuerdo y detalló: “Sí, porque me iban a dar la bienvenida. Dentro de las bromas es espectacular, se rompe un poquito el hielo y facilita todo”.

Matías Rojas mostró su versión como futbolista en Racing, institución a la que llegó en 2019 a cambio de 2.000.000 de euros. Jugó 126 partidos con la entidad de Avellaneda en los cuales marcó 26 goles y 13 asistencias. Fue campeón del Trofeo de Campeones 2019, Trofeo de Campeones 2022 y Supercopa Internacional 2023. Se marchó con el pase en su poder a mitad de ese último año al Corinthians.