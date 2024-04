Las perlitas del regreso de Lionel Messi en el empate del Inter Miami: charla con Daddy Yankee, el mensaje de la MLS por su gol y la foto con una “intrusa”

La Pulga disputó los últimos 45 minutos del cruce entre Inter Miami y Colorado por la MLS

Ha vuelto. Lionel Messi dejó atrás los problemas físicos porque regresó este sábado a las canchas de manera oficial en la igualdad del Inter Miami contra Colorado Rapids por la séptima fecha de la Major League Soccer (MLS). El rosarino fue una pieza crucial para la remontada de su equipo, que empezó perdiendo en la etapa inicial, y parecía llevarse los tres puntos, pero Cole Bassett lo igualó en el tramo final.

Inicialmente, la salida de Messi del banco para ubicarse detrás de uno de los arcos con el objetivo de realizar una serie de trabajos de calentamiento provocó el furor de los espectadores, que llegaron a entonar la clásica reverencia para el mejor jugador del mundo. “Meeeeeessiiii, Meeeeessiii”, alzaron su voz con la ilusión de verlo nuevamente en una cancha. Ese deseo se les hizo realidad para el comienzo de la segunda parte.

Entre bombos y platillos, la voz del estadio promocionó su entrada en lugar de Lawson Sunderland a través de ese cántico para encarar los 45 minutos finales después de perderse los últimos cuatro encuentros. De esa forma, recuperó un poco de ritmo futbolístico de cara a la revancha de este miércoles por los cuartos de final de la Concachampions frente a Rayados de Monterrey en México, donde deberá remontar el 1-2 de la ida.

Demoró una docena de minutos para mostrar su preponderancia en la formación liderada por Gerardo Martino. Un pase desde la izquierda de Franco Negri concretó la conexión argentina con Messi a través de un remate de volea, que se desvió en Samuel Vines e ingresó contra el palo derecho de Zack Steffen. “Simplemente sabías que iba a marcar a su regreso”, publicó la cuenta oficial de la MLS en Twitter. Su último festejo por el campeonato local tuvo lugar el 2 de marzo, día en que anotó un doblete en la goleada 5-0 contra Orlando City en el clásico.

Pocos segundos después, fue el constructor de la remontada porque a los 59 minutos avanzó a campo ajeno y le cedió la pelota a David Ruiz para acelerar la escalada sobre el costado derecho. Allí, el lateral ensayó un centro rasante al área conectado por Leonardo Afonso para el 2-1.

En el primer minuto adicionado del complemento, una fanática ingresó al terreno para llevarse como premio una fotografía con la figura de la selección argentina. El delantero se vio sorprendido, mientras los guardias de seguridad ingresaron para retirar a la simpatizante, que lucía los colores del elenco Rosado.

Cabe recordar, el ex jugador del Barcelona y el París Saint-Germain (PSG) no jugaba desde el 13 de marzo, día en que convirtió un gol y una asistencia en la victoria 3-1 contra Nashville para obtener la clasificación a los cuartos de final de la Concachampions. Desde ese momento, se perdió la victoria contra DC United, el empate frente a New York City y las derrotas ante New York Red Bulls y Rayados. En esta última, se especulaba que pudiese ser considerado, pero finalmente el Tata Martino lo preservó.

Los minutos previos al pitazo inicial de Ted Unkel también se destacaron por lo sucedido en las cercanías al campo de juego porque Leo mantuvo un diálogo con Daddy Yankee, popular cantante de reggaeton. El campeón del mundo con la Argentina charló algunos segundos con el puertorriqueño en un ánimo distendido antes de ocupar su lugar en el banco de suplentes.

Minutos antes, el compositor subió una historia en su cuenta oficial de Instagram, seguida por más de 50 millones de usuarios, en la que se mostró en una de las tribunas del Chase Stadium más próximas a la cancha con la camiseta puesta de las Garzas. “¿Qué me dicen, qué me dicen? Acá en Miami...”, expresó, mientras en los altoparlantes del reducto se escuchaba la canción Matador, de Los Fabulosos Cadillacs.

Lionel Messi acumula 20 duelos disputados con el Inter Miami con una excelente producción de 17 celebraciones y 7 pases gol, según consta en Messi Stats, el sitio oficial con estadísticas del emblema. Entre sus tantos, registra 4 dobletes y ganó la Leagues Cup 2023, el primer título de la institución en su historia.