Con Messi, Inter Miami buscará treparse a la cima de la Conferencia Este de la MLS, en vivo: hora, TV y formaciones

Las Garzas sufrieron los partidos sin Lionel Messi, ya que vienen de caer contra New York RB, de igualar contra New York City y perder ante Rayados de Monterrey, por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions. No obstante, los dirigidos por Gerardo Martino son uno de los escoltas de Cincinatti en la Conferencia Este, con 11 unidades.