Independiente debuta en Copa Argentina frente a Deportivo Laferrere: hora, TV y formaciones

El Rojo y Lafe, frente a frente en Lanús por Copa Argentina

El Rojo tendrá su estreno en Copa Argentina frente a Deportivo Laferrere, que marcha en la tercera categoría. Los dirigidos por Carlos Tevez, que salieron de la zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga el último fin de semana por su histórica derrota ante Riestra, necesitan recobrar la confianza en los 32avos de final. Desde las 17:15, dirigirá Andrés Gariano y televisará TyC Sports.

Para esta ocasión, el Apache no contará con el lateral derecho Mauricio Isla, convocado por Chile para la Fecha FIFA de esta semana. Además, los de Avellaneda sufrieron una baja de peso: Matías Giménez se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y tendrá varios meses de recuperación. Si bien el DT todavía no confirmó la alineación, Julio Buffarini estaría desde el inicio, a la vez que habría algunos retoques más teniendo en cuenta el último once empleado ante Riestra.

Joaquín Laso y Lucas González, quien atravesaron diversas molestias físicas, estarían disponibles y puede que sean considerados desde el minuto cero por el cuerpo técnico.

Lafe no atraviesa un buen momento en la B Metro: marcha 19° y apenas ganó un encuentro sobre ocho en disputa (sumó cuatro empates y dos derrotas). En su plantel cuenta con el experimentado mediocampista surgido en Argentinos Juniors Gaspar Iñíguez, quien incluso tuvo un paso por las juveniles argentinas y hasta militó en el fútbol europeo. Los del Oeste sacaron chapa de su historia en Copa Argentina con un meme con el que recordaron las eliminaciones ante el Argentinos de Gabriel Heinze y el Estudiantes de La Plata que era dirigido por Gabriel Milito y marcó el retiro como futbolista profesional de Javier Mascherano, quien erró su penal en la tanda de penales.

Probables formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Julio Buffarini, Joaquín Laso, Felipe Aguilar, Damián Pérez; Lucas González, Gabriel Neves, Federico Mancuello, Alex Luna; Ignacio Maestro Puch y Gabriel Ávalos. DT: Carlos Tevez

Deportivo Laferrere: Carlos Morel; Juan Manuel Azil, Hernán Ortiz, José Banegas, Alejandro Gómez; Lucio Nadalín, Gaspar Iñíguez, Fernando Ortiz, Emanuel Trejo; Alan Espeche e Iván Arbello. DT: Guillermo Szeszurak

Estadio: Ciudad de Lanús

Hora: 17.15

Árbitro: Andrés Gariano

Televisará: TyC Sports

NEWELL’S-MIDLAND :

La Lepra y el Funebrero se cruzarán en Santa Fe

La Lepra se presentará en cancha de Colón en el que será su debut por Copa Argentina frente a Ferrocarril Midland, que milita en la Primera B Metropolitana. El conjunto de Mauricio Larriera tendrá la obligación de avanzar a la siguiente fase, aunque El Funebrero intentará hacérsela difícil. En el Cementerio de los Elefantes, arbitrará Luis Lobo Medina y televisará TyC Sports.

Newell’s viene de empatar de local con Platense, resultado que lo mantiene en el cuarto lugar de la Zona B de la Copa de la Liga (si Boca le gana su partido postergado a Estudiantes, lo desplazará). También aspira a llegar lejos en Copa Argentina, certamen que le fue históricamente esquivo. Para esta ocasión, Larriera no contará con su dupla central titular ya que Gustavo Velázquez fue convocado por la selección paraguaya e Ian Glavinovich por el Sub 23 argentino. Entonces el DT improvisaría con Tomás Jacob y Leonel Vangioni. Quien sí estará disponible es Éver Banega, mientras que está en duda Franco Díaz, protagonista de un polémico video que sacudió a los hinchas leprosos y de Central.

Midland marcha 18° en la tabla de posiciones de la B Metro, producto de dos victorias, dos empates y tres derrotas. Viene de perder 2-0 ante Liniers en condición de visitante, mientras que el llamativo dato estadístico pasa por la anemia ofensiva: con apenas 4 goles en 8 partidos, es el segundo equipo de la divisional que menos convirtió (detrás del colista Villa Dálmine).

Probables formaciones:

Newell’s: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Tomás Jacob, Leonel Vangioni, Ángelo Martino; Francisco González, Rodrigo Fernández Cedrés, Éver Banega, Brian Aguirre; Guillermo May y Juan Ramírez. DT: Mauricio Larriera

Midland: Mauro Leguiza; Franco Meza, Gonzalo Gamarra, Emiliano Mayola, Mariano Arango; Pablo Despósito, Nicolás Violini, Damián Núñez, Ignacio Palacio; Gonzalo Gómez y José Sánchez. DT: Jesús Díaz

Estadio: Brigadier Estanislao López (Cementerio de los Elefantes)

Hora: 15.00

Árbitro: Luis Lobo Medina

Televisará: TyC Sports