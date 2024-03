El mensaje especial de Benjamín Agüero a Daniel Osvaldo después de su dramática confesión: el particular detalle de una foto que los unió por Maradona

Benjamín Agüero conoció de cerca a Daniel Osvaldo por el noviazgo con su madre, Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo desandó una vertiginosa carrera con experiencia en el fútbol argentino con la camiseta de Boca Juniors y distintos clubes de Europa como Roma, Juventus e Inter de Italia, Southampton de Inglaterra y Espanyol de Barcelona, entre tantos otros. Su retiro de la práctica profesional en 2020 lo alejó de los focos hasta que en la última semana realizó una sentida grabación en la que contaba sus problemas de salud mental y la enfermedad por adicciones que está transitando.

“No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos”, manifestó Dani Stone en un relato de casi 10 minutos subido a sus redes y que motivó una decena de mensajes de apoyo.

Muchos eligieron hacerlo a través de comentarios en la propia publicación, pero Benjamín Agüero, quien lo conoció por el noviazgo con su madre, Gianinna Maradona, tuvo otro gesto para demostrarle su respaldo: subió una historia a su perfil oficial de Instagram, donde adjuntó una imagen en la que se los ve a ambos en el Partido por la Paz disputado en noviembre de 2022 en un tributo a Diego Maradona, abuelo del joven. “¡Vos sos más fuerte que esto, goleador!”, escribió Benja y le añadió dos emoticones, uno de ellos con forma de corazón.

La publicación de Benjamín Agüero (@aguerobenja19)

El hijo del Kun Agüero compartió muchos momentos con Daniel Osvaldo porque el cantante de Barrio Viejo mantuvo un romance con Gianinna, que había sido oficializado a su círculo íntimo en febrero de 2021. Pocas semanas después, comenzaron a mostrarse en público, pero la relación llegó a su fin antes de fin de año. En los inicios de 2022, la mujer confirmó la ruptura y señaló cuál día eligieron cortar el vínculo amoroso: “Al ser dos personas públicas, hoy necesito sacarme la mochila de mier… que nos quieren cargar porque ambos sabemos que no nos pertenece. El 24 (de diciembre de 2021) elegimos distintos caminos, pero no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida”. Esto no les imposibilitó continuar con un lazo de amistad, ya que el trío estuvo presente en ese homenaje al Pelusa.

El mensaje de Benjamín Agüero se sumó a distintas palabras de aliento surgidas en las últimas horas, entre las que se destacó la del entrenador que tuvo Osvaldo en Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena: “Querido Dani Osvaldo. Confió que este mal momento lo vas a superar con la fuerza y convicción que siempre tuviste en tu vida. Te envío toda mi energía y buena onda. Te quiero mucho”. Ambos coincidieron en las dos etapas del delantero en el Xeneize durante 2015 y 2016.

Además, Leandro Paredes y Daniele De Rossi se sumaron a esa larga nómina. En el caso de Paredes, escribió: “Vamos Dani querido!!!! Fuerza que todo va a estar bien”. Por otro lado, el DT de la Roma brindó otra mirada porque lo conoce muy de cerca de su etapa compartida en la Loba y la selección de Italia: “Digamos que hablaré con Dani, porque realmente Dani es mi hermano. Hablamos hace dos días después del partido contra la Fiorentina. Nos enviamos fotos de los viejos partidos Fiorentina-Roma. Hay una relación tan íntima que preferiría no expresar nada. También porque no sabía nada, o mejor dicho, no lo sabía todo”. Darío Cvitanich, Juan Forlín, Cristian Llama y Roger Martínez también le dejaron muestras de afecto.