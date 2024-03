De Leandro Paredes a Gastón Pauls: los mensajes de apoyo para Daniel Osvaldo tras su pedido de ayuda

La dura confesión de Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo publicó un video de casi 10 minutos en el que contó los problemas de salud mental y las adicciones contra las que está peleando actualmente en su vida. “Hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos”, confesó en una historia de su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Drogas, depresión y alcohol: el dramático pedido de ayuda de Daniel Osvaldo

Rápidamente, las imágenes tomaron dominio público y varios personajes del ambiente del fútbol se hicieron presente en los comentarios de la publicación del ex delantero de la selección de Italia para dejarle su apoyo. Uno de los que se sumó fue un jugador campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar. “Vamos dani querido!!!! fuerza que todo va a estar bien”, fueron las palabras que utilizó Leandro Paredes para acompañar en este difícil momento a Osvaldo.

Otro que quiso estar presente fue Darío Cvitanich, ex delantero de Boca Juniors, Racing Club y otros equipos del fútbol argentino. “Vamos Dani, el primer paso es hablarlo, partido difícil que vas a sacar adelante con la gente que te quiere y necesita verte bien…. sos un guerrero goleador!!!”, escribió el ex futbolista de 39 años.

Te puede interesar: Sin Messi y con el ingreso de Suárez, Inter Miami cayó 3-2 con el CF Montreal y perdió el invicto en la MLS

Por su parte, el que también apareció para demostrar su apoyo al ex atacante naturalizado italiano fue el actor Gastón Pauls, quien atravesó un extenso proceso de adicciones y actualmente dedica sus días a acompañar a otras personas en esa situación. “Vamos Dani querido, acá estoy. Un día a la vez. Abrazo enorme”, expresó el hombre conocido por su aparición en icónicos programas de TV y películas del cine nacional. El artista de 52 años inició en 2021 un ciclo televisivo llamado “Seres Libres”, en el que habla con sus invitados de las distintas adicciones contra las que pelean.

Además del volante ex Boca, el delantero que surgió en Banfield y del actor que protagonizó varios éxitos en el mundo del espectáculo, otros personajes del ambiente del fútbol dejaron su mensaje en favor de una pronta recuperación para el cantante de la banda de rocanrol Barrio Viejo.

Te puede interesar: El espectacular gol olímpico de Boca Juniors en el triunfo ante River Plate por el clásico de fútbol femenino

“¡Dani querido! Que ganas de darte un abrazo hermano! Sabes que te quiero mucho y sé q te vas a poner fuerte, sos una hermosa persona con un corazón enorme! ¡Vamos Dani Carajo!”, escribió Juan Forlín, ex marcador central del Xeneize.

Además, Cristian Llama, quien tuvo un recordado paso por Arsenal de Sarandí, también dejó su comentario para Osvaldo. “Vamos arriba bomber!!! Rodéate de gente que te quiera de verdad… Y ni hablar de buscar un profesional para poder contar tus cosas. Forza”, fueron las palabras que usó el volante que en la actualidad milita en Atlético de Rafaela.

El colombiano Roger Martínez, que actualmente milita en Racing Club, fue otro de los que apoyó al ex jugador tras ver su largo video. “Vamos Dani Goleador, arriba”, escribió el atacante.

Huracán, el club en el que se formó y que lo vio surgir como futbolista profesional, también quiso estar presente para acompañarlo: “Fuerza Dani, La Quema está con vos”, escribieron en Twitter junto con dos fotos de Osvaldo, una jugando en el Globo hace más de dos décadas y otra con la camiseta de Huracán en su rol de cantante.

El posteo de Huracán dedicado a Daniel Osvaldo

Con el correr de las horas y el impacto del conmovedor mensaje, diferentes personalidades del mundo se sumaron a los comentarios. Uno de ellos fue el ex jugador profesional y hoy comentarista Javi Márquez. “Dani hermano! Los que te conocemos y compartimos momentos a tu lado sabemos de la grandeza de tu persona. No decaigas, lucha fuerte que saldrás adelante y estaremos a tu lado hoy y siempre. Te quiero mucho!”, dijo el futbolista que pasó por varios clubes en España como Mallorca o Espanyol.

El mundo de la música también se mostró impactado con los dicho de Osvaldo y quisieron acompañarlo en este difícil momento. “Fuerza Toro, estamos con vos, sos de buena madera, te quiero”, expresó el cantante de El Bordo, Ale Kurz.

En su extensa confesión, Osvaldo mostró su sinceridad para contar los conflictos que padece. “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”.

“Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad. Pero le puede pasar a cualquiera. No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa. Pero lo que más me duele es que me estoy empobreciendo acá en el alma y yo siempre fui buen amigo y buen compañero. Quise ser un buen padre, aunque muchas veces no me salió. Pero bueno, hago este video para que al que le interese, que entienda que muchas veces mis actitudes vienen desde un lugar de mí que no puedo controlar, que no puedo manejar y es muy triste. Y al que más hace daño es a mí mismo. Bueno, quería decir esto y pedirle perdón a mis amigos, a mi familia, a mis hijos. Y a Daniela”, dijo Dani Osvaldo en un mensaje que sacudió al mundo del fútbol y mucho más allá.