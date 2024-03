El sentido mensaje del Vasco Arruabarrena a Daniel Osvaldo después de su pedido de ayuda

En sus dos etapas en Boca Juniors anotó siete goles y dos asistencias en 21 partidos

El mundo del fútbol quedó conmocionado en las últimas horas frente al desgarrador pedido de ayuda de Daniel Osvaldo a través de las redes sociales. La grabación difundida en su cuenta personal de Instagram motivó múltiples mensajes de distintos colegas frente a su situación personal. “Yo sé que voy a salir y que voy a volver a ser el de antes. Aún no entiendo como llegué hasta acá, la verdad”, contó el ex delantero de Boca Juniors y, del otro lado, apareció una persona, que marcó su estadía en la Ribera, para sumarse a los mensajes de apoyo.

Rodolfo Arruabarrena levantó su voz en la misma plataforma para dejarle su palabra de aliento a su ex dirigido en el Xeneize, con quien compartió los dos ciclos del delantero en el club. Cabe recordar que el Vasco asumió el cargo de entrenador en agosto de 2014, pero no fue hasta el primer semestre de 2015 cuando sus caminos se unieron en el Azul y Oro. Luego de pocos meses, Dani Stone regresó a Southampton y tuvo un breve periplo por el Porto de Portugal antes de regresar a La Boca, donde volvió a coincidir con el DT en sus últimos partidos al mando antes de la llegada de Guillermo Barros Schelotto en su reemplazo.

“Querido Dani Osvaldo. Confió que este mal momento lo vas a superar con la fuerza y convicción que siempre tuviste en tu vida. Te envío toda mi energía y buena onda. Te quiero mucho”, escribió Arruabarrena en una sentida publicación, en la cual arrobó a Osvaldo con la intención de que le llegue la notificación y pueda leerlo. Acompañó el escrito con una imagen del punta sonriendo.

El mensaje de Arruabarena a Daniel Osvaldo

La misiva del Vasco se produce después de que Daniel Osvaldo haya grabado un video de casi 10 minutos con una larga explicación de la situación que atraviesa y que lo ha llevado a tener problemas de salud mental. “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos”, manifestó en un relato a corazón abierto.

A continuación, expresó: “Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”.

“He caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, declaró.

La dura confesión de Daniel Osvaldo

Una de las primeras personas en mostrarle su apoyo forma parte de la delegación campeona del mundo con la selección argentina en el Mundial 2022. “Vamos Dani querido!!!! Fuerza que todo va a estar bien”, fueron las palabras elegidas por Leandro Paredes con la intención de acompañarlo en este difícil momento. Darío Cvitanich, Juan Forlín, Cristian Llama y Roger Martínez también le dejaron muestras de afecto para su rápida recuperación.

El entrenador de la Roma, Daniele De Rossi, se mostró afectado por su ex compañero en la Loba y la selección de Italia: “Digamos que hablaré con Dani, porque realmente Dani es mi hermano. Hablamos hace dos días después del partido contra la Fiorentina. Nos enviamos fotos de los viejos partidos Fiorentina-Roma. Hay una relación tan íntima que preferiría no expresar nada. También porque no sabía nada, o mejor dicho, no lo sabía todo”.

Luego de su alejamiento de Boca, Daniel Osvaldo pasó cuatro años alejado de la práctica profesional hasta que en 2020 desplegó sus últimos destellos en el Taladro antes de que se desate la pandemia por coronavirus que frenó la actividad en todo el mundo. Alejado del fútbol, se concentró en sus dotes artísticos con su rol de cantante dentro de la banda de rock, Barrio Viejo.