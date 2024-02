El desesperado pedido de Ricardo Bochini tras denunciar que le hackearon el celular

Ricardo Bochini denunció que le hackearon el celular

Ricardo Enrique Bochini, emblema de Independiente, denunció el hackeo del teléfono celular que utilizaba su representante para organizar distintos tipos de eventos en los que participaba. A través de las redes sociales, el Bocha les hizo saber a sus seguidores que estaban intentando estafar a la gente en su nombre, algo que ya fue denunciado.

“Hola a todos, estoy haciendo este video para informarles que hace dos días le hackearon el celular a mi amigo y representante, Maximiliano Gallo, al número 1556681062. Así que no le respondan a nadie cuando les escriban porque están haciendo llamados para pedir dinero”, aclaró el Bocha, quien lamentó tener que cancelar algunas presencias pendientes.

Más tarde, agregó: “Tenía muchos eventos ya programados y esta gente los sigue atendiendo. Les pido por favor que no atiendan ni contesten mensajes a este número porque van a pedirles plata y no es el celular con el que nos estamos contactando nosotros”. Al mismo tiempo, mencionó que hicieron la denuncia a la compañía de celulares correspondiente y también vía WhatsApp, pero no tuvieron respuesta alguna.

“Esto está en manos de los abogados, que ya presentaron la denuncia a la fiscalía. Disculpen la molestia, prontó estará en mis redes sociales el nuevo número telefónico para los eventos”, concluyó el mensaje de Bochini, que en una de sus últimas apariciones que se viralizaron en las redes fue protagonista estrella de una despedida de soltero en una quinta (regalo especial de un grupo de amigos para el novio, fanático de Independiente).

El pasado 26 de enero, el Bocha pasó su cumpleaños 70 en el restaurante El Antojo de Núñez, conocido por sus singulares milanesas. Y en este caso armaron una edición especial: escribieron con la comida “Bochini 10″ y subieron videos del histórico jugador dándole el corte inicial al gigantesco plato. En su mesa también hubo una torta con los colores del Rojo, como no podía ser de otra manera.

A 50 AÑOS DE UN PARTIDO HISTÓRICO DE RICARDO BOCHINI

Un 24 de marzo de 1974, Independiente le ganó 4-1 a Racing y comenzó a inclinar la balanza en el historial del derby. El Bocha firmó un hattrick y dio la nota. “Recuerdo todo de ese día: metí dos goles de rebote en el primer tiempo y uno más, apenas comenzado el segundo tiempo, que fue el más lindo, porque clavé la pelota en un rincón. La gente de Racing siempre me dice que el historial estaba parejo hasta que empecé a jugar yo. Gané el 70% de los clásicos que jugué y el resto, casi todos terminaron empatados, porque era un tiempo donde fuimos mucho más que ellos. Ganábamos copas, campeonatos y clásicos, en muchas ocasiones con goleadas 4-1 o 5-1, o cuando les dimos vuelta un partido que perdíamos 2-0 faltando solo 15 minutos en 1979. Para ser sinceros, me motivaba enfrentarlos, a pesar que la diferencia siempre fue muy grande. Hasta nos dimos el lujo de salir campeones del mundo estando ellos en la B”, declaró el Bocha sobre su historia contra la Academia.