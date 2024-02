La sorpresa que el PSG le prepara a Kylian Mbappé tras confirmarse su salida del club y el mensaje del goleador a la directiva

Mbappé firmaría en el Real Madrid cuando expire su contrato en PSG (EFE/EPA/TERESA SUAREZ)

Kylian Mbappé, quien se marcharía del PSG al final de la temporada, no se despedirá en malos términos del conjunto parisino como sucedió con otras estrellas como Lionel Messi y Neymar. Es más, según develó el periódico L’equipe, el francés que tiene grandes chances de firmar en Real Madrid, recibiría un homenaje en Parque de los Príncipes durante su despedida. Desde las entrañas de la entidad de París, aseguraron que Nasser Al-Khelaïfi, en lugar de enfadarse, aceptó la decisión del jugador y no piensa reprochárselo.

Te puede interesar: El gigante de la Premier League que está detrás de Kylian Mbappé: “Todos quieren jugar acá”

“Al-Khelaïfi quiere un suntuoso homenaje por su despedida”, afirmó el periodista José Barroso en el reconocido diario francés. Allí aseguró que “algunos compañeros le desearon buena suerte, aunque lamentaron su elección” pero otros “incluso lo criticaron”. Sin embargo, el líder dirigencial del club “marcó la pauta” y no se enfureció ante la salida de su futbolista franquicia: “No tiene intención de reprochárselo”, aseguraron. Al mismo tiempo que aclararon que ya se envió un mensaje interno de que será “necesario un suntuoso homenaje para la despedida del máximo goleador de la historia del club”. Como contrapartida, aseguran que Kiki “pronunció un discurso tranquilizador ante el presidente y sus socios”, donde aclaró que “no escatimaría esfuerzos” y “estará involucrado” hasta el último día de su contrato con el fin de sumar más coronas a su palmarés.

Mbappé habría anunciado durante el entrenamiento de este viernes a sus compañeros del Paris Saint-Germain (PSG) su decisión de abandonar el equipo este verano, tal y como se había filtrado la víspera a la prensa francesa, según informó la cadena RMC Sport. El anuncio de ‘7′ parisino al resto de los jugadores se produjo justo antes de la sesión de preparación que tuvo lugar en la ciudad deportiva de Poissy, antes del viaje del equipo para jugar el duelo liguero ante el Nantes de este sábado. Todo mientras se rumorea que otro club está pendiente de su futuro: el Arsenal de Inglaterra.

Te puede interesar: Mbappé comunica al PSG que se marcha a final de temporada

Pese a que la noticia, aunque en cierta medida esperada, generó el jueves una auténtica tormenta informativa, el entrenador del PSG, Luis Enrique, aseguró en una rueda de prensa posterior al entrenamiento que el ambiente este viernes en Poissy fue el habitual. “Normal y corriente, sin novedades”, sostuvo el técnico español, que rechazó hacer valoraciones sobre la marcha de Mbappé hasta que el club y el jugador se posicionen de manera oficial. Preguntado con insistencia sobre el asunto por los periodistas, también sostuvo que el PSG está por encima de las individualidades.

En Francia, la prensa deportiva y la generalista dan por hecha la salida del también capitán de la selección y apuntan decididamente a un futuro en el Real Madrid una vez finalice su contrato con el PSG, el 30 de junio. Mbappé, de 25 años, es libre de negociar con cualquier club desde el pasado 1 de enero, tras haber renunciado al tercer año opcional que firmó con el PSG en 2022. Su partida pondría fin a una relación entre ambas partes que se remonta a 2017, cuando el jugador fue al PSG cedido desde el Monaco, con un traspaso que se formalizó un año después por 180 millones de euros. El suyo fue el segundo traspaso más cuantioso de la historia del fútbol, solo por detrás de los 222 millones de euros que el PSG pagó al Barcelona en 2017 por el brasileño Neymar.

Te puede interesar: Lionel Messi y Kylian Mbappé podrían tener otra épica batalla futbolística en los Juegos Olímpicos de París 2024

El Real Madrid, por su parte, ha intentado en varias ocasiones su fichaje y, aunque a fecha de hoy todavía no hay cerrado un acuerdo con la superestrella del PSG, según la prensa francesa, es el principal aspirante a hacerse finalmente con sus servicios este 2024. Cuando más cerca estuvo de lograrlo anteriormente fue en 2022, año en el que jugador concluía su anterior contrato y parecía cantado que iría a Madrid, pero finalmente la presión -incluyendo una llamada del presidente Emmanuel Macron- le movió a firmar un contrato por otros dos años con el PSG, con uno opcional.

El pasado verano, el futbolista ya anunció que no ejercería la opción por una tercera temporada y el presidente del club parisino, el catarí Nasser Al-Khelaïfi, lo apartó del equipo, de forma que no pudo hacer la pretemporada con sus compañeros, con el argumento de intentar traspasarlo para que al menos dejara dinero en las arcas del club. Tras varias semanas de desafío entre ambas partes, Mbappé renunció a parte de sus primas de fidelidad y pudo volver a entrenarse con la primera plantilla del PSG, pero el culebrón sobre cuál sería el futuro del delantero mantenía en vilo a París desde entonces. En lo que va de temporada, Mbappé es el líder del equipo con 31 goles y 7 asistencias en 30 partidos en todas las competiciones.

QUÉ DIJO CARLO ANCELOTTI SOBRE MBAPPÉ

El técnico italiano Carlo Ancelotti ofrece una rueda de prensa tras el entrenamiento que celebró este sábado el Real Madrid en la Ciudad deportiva de Valdebebas, en la víspera de su partido de liga ante el Rayo Vallecano (EFE/Rodrigo Jiménez)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el posible fichaje del francés Kylian Mbappé por el club blanco no es “el tema del día” para el equipo, explicando que se centran en “terminar bien” la temporada, empezando por el partido de este domingo ante un Rayo Vallecano que llega a la cita con una “motivación extra” tras cambiar de entrenador y por la necesidad de puntos.

“Veo y escucho. Entiendo perfectamente que es el tema del día para vosotros, pero no para nosotros, que es el partido de mañana. Esta temporada tenemos que hacerla bien y terminarla bien”, declaró en rueda de prensa. “La gente puede hablar. A mí me gustaría terminar bien esta temporada, intentar ganar títulos, eso es lo que me gusta. Hay suficiente tiempo para pensar en la próxima temporada”, añadió. Respecto al duelo de este domingo, afirmó que “Vallecas siempre es complicado”. “Lo ha sido en los años pasados. El partido va a ser igual, complicado, contra un rival que necesita puntos, que ha cambiado de entrenador esta semana, que tiene una motivación extra... Tenemos que sacar nuestro mejor nivel porque son momentos importantes de la temporada”, dijo.

Con información de EFE