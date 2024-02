El gigante de la Premier League que está detrás de Kylian Mbappé: “Todos quieren jugar acá”

Mbappé, seguido por un grande de la Premier League (REUTERS/Stephane Mahe)

Resta poco tiempo para que culmine el contrato de Kylian Mbappé en París Saint Germain y todavía no hay indicios de una posible renovación. Más bien todo lo contrario: su futuro parece estar en la capital de España, donde Real Madrid lo espera con los brazos abiertos. Mientras en Francia continúa el debate por su continuidad, en vísperas de los Juegos Olímpicos de París en los que Kiki podría participar, otro gigante inglés se sumó a la batalla por quedarse con sus servicios a partir de julio.

Arsenal, uno de los emblemáticos conjuntos de la liga británica, estaría tras los pasos de la estrella francesa. Su entrenador, Mikel Arteta, puntualizó algunas cuestiones sobre el teórico interés de los Gunners: “¿Por qué no? Si queremos ser el mejor equipo, vamos a necesitar el mejor talento y los mejores jugadores, eso es seguro. Yo no soy parte de las conversaciones, pero quizás Edu (Gaspar, director deportivo) y los dueños las tengan. Yo no hablo hasta la última etapa”.

Además, cuando a Arteta le remarcaron la cercanía de Mbappé con Real Madrid, él motivó a las autoridades del Arsenal a avanzar por él: “Cuando hay un jugador de ese calibre, siempre tenemos que estar en la conversación”. Y añadió: “Todo el mundo quiere jugar para el Arsenal. Al menos los jugadores con los que hemos conversado siempre tienen esa sonrisa en el rostsro en el momento en que abres la puerta e inicias la conversación. Esto se debe a nuestra historia y todo lo que hicimos en el pasado”.

Aunque las autoridades del PSG todavía no admiten que Mbappé pueda marcharse en calidad de libre a mediados de año, se filtró que ya están tras los pasos de otros futbolistas como Rafael Leao (Milan) y Victor Osimhen (Napoli), por quienes desembolsarían más de 300 millones de euros correspondientes a sus cláusulas de salida (175M por el portugués y 130 por el nigeriano). Y es que Kiki marcó 243 goles en 290 partidos con el PSG desde que se mudó del Mónaco por 162 millones de libras esterlinas en agosto de 2017 y será difícil de reemplazar.

EL FASTIDIO DE XAVI HERNÁNDEZ AL SER CONSULTADO POR MBAPPÉ

Xavi molesto porque le preguntan por Mbappé en conferencia

En la última conferencia de prensa, el entrenador del Barcelona no ocultó su fastidio al volver a ser cuestionado por el posible desembarco del francés al Real Madrid y la liga española. “Se habla mucho de la diferencia de La Liga y la Premier con otras ligas. ¿Que Mbappé venga sería bueno para la competición?”, fue la pregunta de uno de los periodistas. Y la contestación fue tajante. “Pero no me preguntes más por Mbappé, de verdad. No voy a hablar más de Mbappé. Lo siento, eh. Creo que no debo hablar”.