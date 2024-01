Las primeras declaraciones de Luis Suárez tras el reencuentro con Lionel Messi en el Inter Miami y el detalle que no pasó desapercibido

Lionel Messi y Luis Suárez han materializado este sábado, a primera hora de la mañana, la imagen que desde hace cuatro años habían proyectado: la de volver a ser compañeros de equipo y reunirse en Miami.

Te puede interesar: Las primeras imágenes del reencuentro de Lionel Messi y Luis Suárez en el Inter Miami

Los dos saltaron juntos al campo de entrenamiento del Inter Miami, en donde se encontraron con sus otros dos amigos, Jordi Alba y Sergio Busquets, con quienes compartieron momentos de éxitos y fracasos en Barcelona.

Posteriormente, el uruguayo habló sobre ese reencuentro en su primera rueda de prensa: “No me imaginaba que fuéramos a estar otra vez juntos porque pensé que Leo terminaría su carrera en el Barça. En 2019 nos imaginábamos ganándolo todo en el Barcelona y soñábamos con retirarnos allí. Primero me fui yo y después fueron saliendo todos detrás de mi”.

Te puede interesar: La figura de la selección de Estados Unidos que anunció como refuerzo el Inter Miami de Messi

Otro de los factores determinantes que llevó a Suárez a aceptar la oferta del Inter Miami fue la parte personal, y tanto Messi como Alba y Busquets le hablaron maravillas de la ciudad y el club.

“Cada uno tiene su vida y su familia, me hablaron muy bien, están muy contentos. A unos les cuesta más, a otros menos. Sergio era la primera vez que salía y el cambio puede tener un poco de dificultad, pero hoy me dijo que los niños están bien, eso es importante. Jordi también, después de tantos años en Barcelona, un cambio muy grande, tres niños, es difícil. Leo estaba más acostumbrado y yo estoy aún más acostumbrado que ellos por los cambios que he hecho. Les puedo aconsejar más yo que ellos a mí de lo que es la vida fuera”, contó.

Una de las imágenes más destacadas del primer entrenamiento la publicaron las cuentas oficiales del Inter Miami con los cuatro sonriendo y sentados en un banco bajo el texto: “No hay nada más lindo que jugar con amigos”.

Te puede interesar: El exigente entrenamiento frente al espejo de Cristiano Ronaldo de cara al choque ante Lionel Messi en Arabia Saudita

Suárez lo destacó ante los medios: “Es lindo, recordar grandes momentos que vivimos juntos en el club que todos soñábamos, el Barcelona. Otro de los motivos es reencontrarme con ellos. Esa imagen trae un lindo recuerdo y toca demostrarlo dentro de la cancha. Somos muy ambiciosos y profesionales, estamos comprometidos”.

La llegada del delantero charrúa vino acompañada de una nueva misión para Yassine Cheuko, conocido por ser el guardaespaldas de Lionel Messi durante su estadía en los Estados Unidos.

El guardián, que se ocupó de cuidar al astro argentino en todo momento en su primera temporada en Miami, ahora parece asumir responsabilidades adicionales en el la institución, ya que durante la primera conferencia de prensa de Luis Suárez como jugador del club, Cheuko fue visto custodiando al delantero uruguayo.

Aunque la función principal de Cheuko es velar por la seguridad del capitán, las imágenes sugieren que su rol se ha expandido para incluir también al Pistolero. Resta ver cómo se manejará esta nueva dinámica en los partidos, considerando que anteriormente Cheuko se enfocaba exclusivamente en el La Pulga.