Las primeras imágenes del reencuentro de Lionel Messi y Luis Suárez en el Inter Miami

Lionel Messi y Luis Suárez en la práctica del Inter Miami

La implacable dupla está nuevamente junta. El proyecto del Inter Miami sumó en este mercado de fichajes a Luis Suárez y durante las últimas horas se conocieron las primeras imágenes del reencuentro que tuvo el goleador uruguayo con su amigo Lionel Messi durante una práctica a puertas abiertas que organizó el combinado de la MLS.

Leo y Lucho saltaron juntos al campo de entrenamiento de las Garzas para protagonizar la primera escena de esta ofensiva estelar que armó para el 2024 la franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus propietarios. El debut podría desarrollarse el próximo viernes 19 de enero cuando los de Gerardo Martino lleven a cabo el primer amistoso de pretemporada contra la selección de El Salvador (desde las 22 de Argentina) en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

El uruguayo se unió a una plantilla que también tiene a otras dos ex figuras del Barcelona como el lateral Jordi Alba y el mediocampista Sergio Busquets. “Me siento muy feliz y emocionado de asumir este nuevo reto con Inter Miami. No puedo esperar para empezar, y estoy listo para trabajar y hacer realidad el sueño de ganar más títulos con este gran club. Soy optimista sobre lo que podemos lograr juntos con nuestra ambición. Lo daré todo para darle alegría a esta gran fanaticada de la cual tanto me han hablado mientras vista los colores de Inter Miami, y espero con entusiasmo reencontrarme con grandes amigos y jugadores. También estoy ansioso por conocer a mis nuevos compañeros y entrenadores”, había declarado Lucho al sitio oficial.

Lionel Messi y Luis Suárez se reencontraron en el Inter Miami

A los 36 años arriba a Estados Unidos a dos años de haber abandonado el fútbol europeo para lucir las camisetas de Nacional de Uruguay y posteriormente Gremio de Brasil. A pesar de sus problemas físicos, fue figura en el certamen brasileño convirtiéndose en campeón del Campeonato Gaúcho y la Recopa Gaúcha. Entre los diferentes torneos, completó 53 presentaciones y anotó 26 goles con la camiseta del Tricolor para apoderarse de la “Bola de Oro” que se entrega al mejor jugador de ese país de la temporada.

En diciembre del 2022, el ex Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid confirmó su desembarco en Miami para reencontrarse con su amigo Messi. Luis llegó a tierras catalanas para la temporada 2014/15 y permaneció seis temporadas allí para contabilizar con esa camiseta 198 goles y 13 títulos, siendo partícipe de uno de los mejores tridentes de ataque de la historia junto con Leo y el brasileño Neymar.

Hay que recordar que en su despedida del Gremio, el campeón de la Copa América 2011 con Uruguay reveló los problemas físicos que afrontó en el último tiempo: “En la parte externa de la rodilla derecha tengo una hiperextensión que hace que no me quede la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía que me hice en 2020 en Barcelona en enero. Llevaba 3 meses trabajando y justo vino la pandemia, nos mandaron a encerrar y en el último mes terminé trabajando en mi casa solo. No es lo mismo que yo haga cuádriceps o trabajos que venga un fisio y te extienda bien la rodilla”, declaró en 100% Deporte de la radio Sport 890 de Uruguay.

Luis Suárez, la gran apuesta del Inter Miami para la ofensiva

“Lo que siento es un pinchazo constante. La suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. Si me generara liquido no podría ni moverla. A veces se me traba, llega un limite que no la puedo doblar. Después de los partidos es impresionante. El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho un Voltaren (antinflamatorio y analgésico)”, agregó sobre su padecimiento.

Ahora deberá vivir una nueva etapa en su carrera con el objetivo de ganar la MLS, en un equipo que ya tiene avanzado el proceso de transferencias con la salida de un referente como lo era el defensor Kamal Miller y el arribo de la figura de la selección de Estados Unidos Julian Gressel.

Más allá del cotejo preparatorio del próximo viernes, la grilla de amistosos del Inter Miami se compone de partidos contra FC Dallas en el Estadio Cotton Bowl (lunes 22 de enero a las 20), además el choque contra Al Hilal (29/1 a las 15hs) y Al Nassr de Cristiano Ronaldo (1/2 a las 15) ambos en el Kingdom Arena. Luego jugarán ante la selección de Hong Kong (4/2), el Vissel Kobe de Japón (7/2) y Newell’s Old Boys de Rosario (15/2).