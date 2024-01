Esta será la primera carrera que disputará Rigoberto Urán en 2024: es una de las más importantes del calendario

Emotivo y con muchos sentimientos encontrados, así recordó el ciclista colombianos sus primeros años - crédito @rigobertouran (Instagram)

La temporada del UCI World Tour inició oficialmente en Australia, pero los escarabajos todavía no verán acción en la categoría ciclística más exigente del mundo. En el caso de Rigoberto Urán, el antioqueño no hizo parte de la alineación presente en el Tour Down Under tras las mallas del EF Education Easy-Post, pero ya conoce oficialmente el evento en el que iniciará a correr.

La Federación Colombiana de Ciclismo desveló la nómina que presentará el equipo estadounidense para el Tour Colombia 2024 y el oriundo de Urrao es el que encabeza la lista para intentar optar por el título, siendo este el primer evento que tiene en su calendario personal.

El EF Education Easy-Post todavía no ha hecho oficial las nóminas para los eventos previos al Tour Colombia, pero este al ser una carrera tan importante para los escarabajos, se planta como la ventana perfecta para ser el punto de partida de su temporada. El gran evento en suelo colombiano se llevará a cabo desde el 6 hasta el 11 de febrero.

Para Urán es primordial poder tener una excelente presentación en esta carrera, no solo porque se disputa en su tierra natal, sino porque puede ser la última vez que la disputa profesionalmente. El colombiano finaliza su vinculación laboral con el cuadro norteamericano este año y todavía no ha dado indicios de querer continuar.

Esteban Chaves y Richard Carapaz, campeones en Colombia y Ecuador, también correrán en el Tour Colombia 2024 - crédito @EFprocycling/X

La nómina del EF Easy-Post la completan los ecuatorianos Richard Carapaz y Jefferson Cepeda; el colombiano Esteban Chaves, el costarricense Andrey Amador y el italiano Andrea Piccolo. Richard es también uno de los que opta por el título este año y contando con las demás figuras que estarán presentes, la competencia será una de las más álgidas de los últimos años.

Serán un total de seis etapas en las que el líder del conjunto estadounidense deberá demostrar lo mucho que conoce las carreteras del país.

Así le ha ido a Rigo en el Tour Colombia

El pedalista del EF Education-Easypost busca mejorar sus resultados históricos en el Tour Colombia - crédito @rigobertouran/Instagram

Rigoberto Urán tiene un buen pasado en las varias etapas del Tour Colombia. Bajo su nombre tiene un tercer puesto en la clasificación general en la edición de 2018, cuenta además con tres victorias de etapa en su historial en este evento tras ganar la contrarreloj por equipos de 2019 y 2020, y la quinta etapa del 2018, que se disputó entre Pereira y Salento.

Ahora, en uno de sus últimos intentos en el Tour el antioqueño buscará mejorar sus estadísticas históricas, quedando al menos en el segundo lugar de la carrera.

Este es el recorrido del Tour Colombia 2024