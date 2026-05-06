La mánager de Lina Tejeiro reveló nuevos detalles sobre su diagnóstico de cáncer y dijo que será sometida a una operación

La representante de Lina Tejeiro informó que los médicos le practicarán una mastectomía en el seno derecho y una biopsia adicional en el izquierdo para descartar riesgos, afrontando el proceso con transparencia y fortaleza - crédito @clauserratomanager/ Instagram

La mánager de la actriz y presentadora Lina Tejeiro, Claudia Serrato, comunicó a través de sus redes sociales un diagnóstico de cáncer y la decisión médica de someterse a una mastectomía en el seno derecho.

La representante artística compartió detalles sobre el proceso que enfrenta y la manera en que ha recibido la noticia.

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De acuerdo con lo relatado por Serrato, tras una consulta reciente con su mastólogo, los especialistas le confirmaron la necesidad de realizar una intervención quirúrgica para extirpar el seno derecho. Además, los médicos evaluaron el estado del seno izquierdo, por lo que le practicaron una nueva biopsia con el objetivo de descartar la presencia de células comprometidas y evitar una cirugía adicional si no es indispensable.

“Efectivamente mi seno derecho se va de mastectomía. Creo que eso ya lo sabíamos todas y todos, ¿verdad? El izquierdo me hizo otra biopsia, porque quiere confirmar y estar hipermega seguro de que está sanito para no tener que quitarlo. Lo que Dios diga, pero fue muy duro escuchar todo lo que pasa cuando le hacen a uno esa operación”, explicó la mánager.

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Serrato afirmó que la noticia, aunque era una posibilidad que había considerado, resultó especialmente difícil al escucharla directamente del equipo médico. La mánager destacó el impacto emocional del diagnóstico y los desafíos que implica el tratamiento. “Muy duro, escuchar eso, pero voy a estar sana, que es realmente lo que importa, me afecta un poco que uno puede quedar con dolor crónico, estoy con los nervios de punta, ustedes me ven feliz todo el tiempo y sí, es real lo que ustedes ven en mi”, expresó en un mensaje dirigido a sus seguidores.

Diagnóstico de cáncer lleva a Claudia Serrato a prepararse para una cirugía - crédito @clauserratomanager/ Instagram

Durante su intervención, Claudia Serrato subrayó que la cirugía no es una cuestión estética, sino un procedimiento médico con consecuencias físicas y emocionales. Expresó su inquietud acerca de posibles dolores posteriores y de cómo la operación podría incidir en su calidad de vida. No obstante, manifestó su determinación de avanzar en el proceso para buscar la recuperación, priorizando su salud y el cumplimiento de las recomendaciones de los especialistas.

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La representante artística también indicó que, si bien acostumbra mostrarse optimista en redes sociales, la realidad de este diagnóstico le ha generado preocupación y nerviosismo. Decidió compartir su experiencia de manera transparente, con la intención de mostrar tanto su fortaleza como las dificultades que ha enfrentado.

El caso de Claudia Serrato ha suscitado mensajes de solidaridad y apoyo de parte de seguidores y colegas de la industria del entretenimiento. La mánager enfatizó que se encuentra en manos de profesionales y reiteró su compromiso de compartir su proceso para brindar información y acompañamiento a quienes puedan atravesar situaciones similares.

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La mastectomía implica la extracción total del tejido mamario y puede incluir la remoción de la piel y el pezón, recomendándose tanto para tratar como para prevenir el cáncer de mama - crédito Visuales IA

La mastectomía es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extracción total del tejido mamario de una mama y, en ocasiones, también puede incluir la remoción de la piel y el pezón. Según la información proporcionada por Mayo Clinic, esta intervención suele recomendarse para tratar diferentes tipos de cáncer de mama, así como para prevenir la enfermedad en personas con alto riesgo genético o antecedentes familiares.

Existen varias modalidades de mastectomía. La más común es la mastectomía total o simple, en la que se retira toda la mama, incluida la areola y el pezón. Otras variantes permiten conservar la piel o incluso el pezón, lo que facilita una potencial reconstrucción mamaria y mejora la apariencia estética tras la cirugía. La decisión sobre el tipo de mastectomía depende de factores como el tipo y la extensión del cáncer, antecedentes médicos y preferencias personales.

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En algunos casos, durante la mastectomía se realiza la biopsia de los ganglios linfáticos cercanos, especialmente los ganglios centinela, para analizar si el cáncer se ha diseminado. Si los resultados muestran presencia de células cancerosas, es posible que se extraigan más ganglios linfáticos y que se indique tratamiento adicional.

El procedimiento generalmente se realiza bajo anestesia general. El cirujano comienza con una incisión en la mama, extrae el tejido mamario y, si está programada, inicia la reconstrucción mamaria en el mismo acto quirúrgico. La reconstrucción puede hacerse con implantes o con tejido autólogo, es decir, utilizando tejido del propio paciente. En algunos casos, la reconstrucción se realiza en etapas, comenzando en el momento de la mastectomía y completándose en meses posteriores.

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Tras la cirugía, es común utilizar drenajes plásticos para evitar acumulaciones de líquidos y se brindan indicaciones sobre el cuidado de la herida y las restricciones de actividad - crédito VisualesIA

Tras la cirugía, la mayoría de los pacientes puede regresar a casa el mismo día, aunque algunos podrían requerir una noche de hospitalización. Es habitual colocar drenajes plásticos para evitar la acumulación de líquidos en la zona intervenida. El equipo médico proporciona instrucciones específicas sobre el cuidado de la herida y limitaciones de actividad, así como recomendaciones para el manejo del dolor y la prevención de infecciones.

Después del procedimiento, el tejido extraído se envía a laboratorio para su análisis, cuyos resultados permiten determinar si fue necesario extirpar todo el tejido afectado y si existe compromiso de ganglios linfáticos. A partir de estos hallazgos, el equipo médico decidirá si es necesario complementar el tratamiento con radioterapia, quimioterapia u otras terapias.

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