Colombia

Resultado Dorado Mañana hoy 6 de mayo

Este miércoles se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Guardar
Google icon
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

La lotería El Dorado Mañana ha conquistado a miles de jugadores en todo el país, gracias a su atractivo sistema de premios y sus sorteos diarios. Cada mañana, de lunes a sábado, se celebra el sorteo matutino a las 11:00 a.m., un evento lleno de expectativa para los participantes.

Los resultados son transmitidos en vivo por las plataformas oficiales de la lotería y por Canal 1, garantizando transparencia y emoción en cada jugada. Esta lotería se destaca por la flexibilidad en sus premios, que varían según los números acertados y el tipo de apuesta realizada.

PUBLICIDAD

Recuerda siempre conservar tu boleto, ya que sin él no podrás reclamar el premio en caso de ganar. ¡Aquí tienes los números ganadores de hoy!

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 5 Mayo 2026.

PUBLICIDAD

Resultados: 9579 - 0.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las probabilidades de ganar El Dorado, según la IA

La probabilidad de ganar en el sorteo de El Dorado Mañana varía dependiendo de la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras jugadas. Este juego permite apostar números de 2, 3 o 4 cifras, lo que genera diferentes combinaciones posibles y, por ende, diferentes probabilidades de acierto. Por ejemplo, si apuestas un número de 4 cifras, la probabilidad de acertar ese número exacto es de 1 entre 10,000 (desde 0000 hasta 9999), lo que muestra que es un juego con alta dificultad pero accesible para muchos jugadores.

La inteligencia artificial (IA), al analizar datos históricos de sorteos, puede identificar los números o combinaciones que han aparecido con mayor frecuencia en El Dorado, pero esto no cambia la naturaleza aleatoria del juego. La IA puede ayudar a los jugadores a elegir números que han tenido más presencia en sorteos pasados, aunque cada sorteo es independiente y la probabilidad real de ganar sigue siendo la misma para cada número. La ventaja de usar IA radica en optimizar la selección basándose en patrones observados, no en garantizar la victoria.

Este concurso ofrece sorteos diarios de lunes a sábado a las 11:00 a.m. (El Dorado Mañana) y 3:30 p.m. (El Dorado Tarde), lo que multiplica las oportunidades de participación. La clave para jugar está en apostar con responsabilidad, conocer bien las modalidades y números posibles y siempre verificar los resultados en fuentes oficiales. Aunque las probabilidades de acertar el número completo son bajas, la frecuencia de sorteos y diversas formas de premio aumentan las chances globales de ganar algún monto en este popular juego de azar colombiano.

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Google icon

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La mánager de Lina Tejeiro reveló nuevos detalles sobre su diagnóstico de cáncer y dijo que será sometida a una operación

Claudia Serrato utilizó sus redes sociales para compartir el diagnóstico recibido por su médico y explicó que deberá someterse a una cirugía que, según le advirtió el especialista, podría presentar complicaciones

La mánager de Lina Tejeiro reveló nuevos detalles sobre su diagnóstico de cáncer y dijo que será sometida a una operación

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los “Gigantes de Baviera” tendrán la oportunidad de cerrar la llave con su público y buscar la final europea después de cinco años de ausencia

Bayern Múnich vs. PSG, semifinales de la Champions League HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Jhorman Toloza volvió a criticar a la familia de Alexa Torrex y reveló que la eliminada de ‘La casa de los famosos’ lo contacta desde números desconocidos

El creador de contenido compartió un mensaje en redes sociales cuestionando el comportamiento del entorno familiar, afirmando que todos se cubren con la misma sábana

Jhorman Toloza volvió a criticar a la familia de Alexa Torrex y reveló que la eliminada de ‘La casa de los famosos’ lo contacta desde números desconocidos

Camila Zuluaga celebró la decisión judicial que obliga a Gustavo Petro a retractarse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas: “Le ganamos”

A la periodista de Bluradio y Noticias Caracol se sumó María Andrea Nieto, antes en Semana, que aseguró: “Acá estoy esperando que Petro me pida excusas”

Camila Zuluaga celebró la decisión judicial que obliga a Gustavo Petro a retractarse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas: “Le ganamos”

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

El cuadro dirigido por Lucas González buscará los tres puntos para desequilibrar uno de los grupos más reñidos del torneo hasta el momento

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

ENTRETENIMIENTO

Westcol sorprendió al presumir cómo quedó la lujosa camioneta que mandó a personalizar: “No puedo dejar de verla”

Westcol sorprendió al presumir cómo quedó la lujosa camioneta que mandó a personalizar: “No puedo dejar de verla”

Karol G dejó ver cuál es la exigente rutina de ejercicios que realiza para cuidar su cuerpo: recibió miles de comentarios

Juanda Caribe habría destapado las tensiones familiares con Sheila Gandara tras video de su hija en 'La casa de los famosos Colombia'

Jhorman Toloza arremetió contra Alexa Torrex y su familia tras conocer que está interesada en hablar primero con Tebi tras su salida de ‘La casa de los famosos’

Cecilia López, exministra de Agricultura, reveló el golpe que vivió con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: “Lo perdimos todo”

Deportes

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

Deportes Tolima vs. Nacional de Uruguay EN VIVO Copa Libertadores: minuto a minuto del partido en el Manuel Murillo Toro

EN VIVO América de Cali vs. Alianza Atlético: los “Diablos rojos” quieren recuperar las primeras posiciones de su grupo en la Copa Sudamericana

Extécnico de Cristiano Ronaldo lanzó una fuerte sentencia sobre el astro portugués: “Nunca fue un crack”

Bayern Múnich vs. PSG, semifinal de la Champions League EN VIVO: minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Egan Bernal correrá el Giro de Italia 2026: así confirmó su equipo la presencia del ciclista colombiano