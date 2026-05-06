Colombia

El valor de incautaciones de contrabando en Colombia aumentó 56,7% durante el primer trimestre de 2026, confirmó la Dian

Un balance oficial detalla la intensificación de controles y operativos en principales ciudades, en las que la cifra de aprehensiones alcanzó un nuevo máximo y reflejó un aumento de más de $73 mil millones respecto a 2025

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La Dian incrementó un 12% las aprehensiones de mercancías de contrabando en el primer trimestre de 2026, sumando $204.292 millones en decomisos - crédito Dian
La Dian incrementó un 12% las aprehensiones de mercancías de contrabando en el primer trimestre de 2026, sumando $204.292 millones en decomisos - crédito Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) logró un aumento del 12% en aprehensiones de mercancías de contrabando durante el primer trimestre de 2026, alcanzando un valor total de $204.292 millones en decomisos.

Este resultado, informado por la Dian, no solo refleja una intensificación de los controles aduaneros, sino que produjo una consecuencia directa: el incremento en valor de las incautaciones superó los $73 mil millones en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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Según el balance divulgado por la Dian, entre enero y el 5 de abril de 2026 se efectuaron 6.278 aprehensiones, una cifra superior en 1.215 operaciones respecto a las 5.063 aprehensiones y $130.361 millones registrados en el primer trimestre de 2025.

Este crecimiento representa no solo una mayor cantidad de acciones, sino un incremento del 56,7% en el valor de la mercancía incautada, lo que marca un nuevo umbral de eficiencia en la gestión contra el contrabando en el país.

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El valor de las incautaciones de contrabando aumentó en más de $73 mil millones respecto al primer trimestre de 2025, según el balance oficial de la Dian - crédito @DIANColombia/X
El valor de las incautaciones de contrabando aumentó en más de $73 mil millones respecto al primer trimestre de 2025, según el balance oficial de la Dian - crédito @DIANColombia/X

Durante el primer trimestre de 2026, las seccionales con mayores aprehensiones de mercancía de contrabando fueron Bogotá (717 casos), Medellín (642), Cartagena (433), Cali (408) y Santa Marta (279), como consta en el balance de la Dian. Estas cinco ciudades concentraron 2.479 aprehensiones por un valor de $143.510 millones.

Según la autoridad tributaria, el desglose sectorial detalló que el sector textil y manufacturas sumó 466 aprehensiones valoradas en $38.392 millones.

En el área de máquinas, aparatos y sector eléctrico, las 547 aprehensiones alcanzaron los $20.288 millones. El sector de calzado y artículos análogos registró 217 aprehensiones por $20.394 millones.

En materia de vehículos y partes, se incautaron 38 unidades por un monto de $10.104 millones, mientras que el sector de productos químicos y conexos reportó 130 aprehensiones evaluadas en $9.057 millones. Otros sectores completaron 1.081 casos por $45.275 millones.

El sector textil y de manufacturas lideró los decomisos con 466 aprehensiones y un valor de $38.392 millones, según datos de la Dian - crédito Dian
El sector textil y de manufacturas lideró los decomisos con 466 aprehensiones y un valor de $38.392 millones, según datos de la Dian - crédito Dian

De manera puntual, uno de los operativos destacados por la Dian ocurrió el 13 de marzo en el puerto de Cartagena, donde agentes aduaneros detectaron 1,2 toneladas de mercurio ilícito, producto de alta peligrosidad utilizado en la minería ilegal.

Según el informe consignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los documentos de transporte presentados por los responsables no coincidían con la falsa declaración de mercancía plástica, hecho que facilitó la detección.

Entre tanto, en Maicao, La Guajira, una acción conjunta de la Policía, la Fiscalía y el Gaula Militar permitió incautar 200.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, evidencia del trabajo coordinado entre diferentes entidades estatales en la lucha contra este delito.

Según el reporte del 13 y 14 de marzo, la Dian desarrolló la primera Jornada de Transparencia Fiscal de 2026 de manera simultánea en 40 ciudades.

Más de 5.000 servidores realizaron controles de ingresos y seguimiento a la expedición de facturas electrónicas con 12.390 contribuyentes, lo que redundó en un desempeño 40% superior respecto a la meta inicial de visitas proyectada, datos presentados en el balance institucional.

Las incautaciones en el rubro de máquinas, aparatos eléctricos y sector afines sumaron 547 casos por más de $20.288 millones en 2026 - crédito @DIANColombia/X
Las incautaciones en el rubro de máquinas, aparatos eléctricos y sector afines sumaron 547 casos por más de $20.288 millones en 2026 - crédito @DIANColombia/X

La Dian señala que sigue potenciando sus capacidades técnicas y operativas para combatir el contrabando y delitos conexos, como la evasión fiscal, lavado de activos y la financiación del terrorismo o de armas de destrucción masiva.

Para ello, la entidad indica que ha fortalecido el uso de herramientas tecnológicas y el análisis de datos, consolidando modelos integrados de gestión para anticipar riesgos y proteger la economía nacional.

En el primer trimestre de 2026, la actividad de la Dian en cuanto a decomisos de mercancía ilícita se tradujo en 6.278 aprehensiones por $204.292 millones, un aumento del 12% en casos y del 56,7% en valor frente al año anterior.

Destacaron operativos como la inmovilización de 1,2 toneladas de mercurio en Cartagena y la incautación de 200.000 cajetillas de cigarrillos en Maicao. Estos logros se enmarcan en la estrategia institucional de la Dian para fortalecer sus controles y el uso de inteligencia frente al contrabando y delitos asociados en Colombia.

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