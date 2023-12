Bichi Borghi reveló que una leyenda del fútbol europeo estuvo cerca de pasar a Boca Juniors: “Naciste para jugar acá”

La anécdota de Claudio Borghi sobre Gennaro Gattuso y Boca Juniors El ex entrenador del Xeneize contó un inesperado diálogo que tuvo con el futbolista cuando tuvo posibilidades de venir al Xeneize Deportes

La corta carrera de Gennaro Gattuso como entrenador aún no llegó a replicar su historia viviente dentro de una cancha. El campeón del mundo con Italia en 2006 dejó una huella imborrable a nivel clubes con la camiseta del Milan, donde cosechó 2 Champions League hasta su retiro en el Sion de Suiza en 2013. Asimismo, estuvo muy cerca de vestir la camiseta de Boca Juniors en sus últimos años como futbolista profesional.

Gattuso había contado que estuvo a un paso del Xeneize en 2012, pero hasta el momento se desconocía un diálogo que había mantenido con el entrenador Claudio Borghi, quien tuvo un pasado en el Rossonero como jugador, y el ex DT de la Ribera reveló esa charla en medio de una entrevista con el programa radial ¿Cómo te va?, emitido por DSports Radio. Ante la consulta sobre el estado físico de Arturo Vidal, el campeón del Mundial 1986 con la Argentina analizó la actualidad del chileno que suena para ser refuerzo del finalista de la Copa Libertadores 2023 y lo relacionó al arribo de Daniele De Rossi

“Con esto, voy a contar una anécdota que me pasó. ¿Te acordas de Gattuso? Nos juntamos y me dice: ‘Míster, ¿usted cree que soy jugador para Boca?’. Yo le respondí ‘naciste para jugar en Boca, pero ya no ves mucho’, ja. Y me dice: ‘No, ya no veo nada’. No tenía mucha vista”, declaró Borghi sobre la comunicación mantenida con el europeo, quien en ese momento sufría un problema ocular después de chocar con su compañero, Alessandro Nesta, que lo obligó a su alejamiento momentáneo del deporte.

Más adelante, pudo volver a jugar, aunque sufre las consecuencias de su miastenia ocular en la actualidad, inconveniente que provoca visión doble o párpados caídos por el debilitamiento de los músculos oculares. “Veo doble, es difícil estar parado”, declaró años atrás.

Gennaro Gattuso es el entrenador del Olympique de Marsella (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Este percance médico no le imposibilitó estar a un paso de llegar a Boca Juniors, como lo contó en una entrevista con Fox Sports: “No es un secreto que es una escuadra que siempre admiré. En el 2012 estuve cerca de ir a Boca. Pero la mujer manda en casa. Mis chicos eran muy pequeños y no era la situación familiar para ir. En ese año estaba con algunos problemas en la vista, y yo quería ir a jugar a Boca con fuerza. Ahí hay que ir con huevos”.

La nueva información contada por Claudio Borghi proviene de una voz autorizada, ya que vivió de cerca el Mundo Boca durante su etapa de director técnico entre mayo y noviembre de 2010 con siete derrotas, cinco victorias y dos empates en 14 partidos.

Su testimonio ocurrió en el marco de los trascendidos que acercan a Arturo Vidal a Boca Juniors. “Es muy diferente el Arturo de hace 15 años al que tenemos hoy con un pasado en Flamengo que tuvo altas y bajas, con una lesión que tuvo en la selección chilena. Escuché mucho a Román (Riquelme) decir que es un jugador nacido para Boca. En ese sentido, no se equivoca. Si vamos a su esencia, es un jugador que le puede venir bien por el estilo y la forma que tiene, pero no sabría con qué nos vamos a encontrar porque hace dos meses que no juega”, manifestó.

“También le pasó a De Rossi, el italiano que llegó, que en su juventud decíamos que era un jugador para Boca, pero quizás no fue adecuado el momento en que llegó”, cerró el ex DT de Argentinos, Audax Italiano, Colo Colo, Independiente, Chile y Liga de Quito.