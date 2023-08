Explosivas declaraciones de Nahuel Gallardo: “Trucco me dijo que los de Boca le pidieron que lo eche a Benedetto”

"Los de Boca querían que lo eche": Nahuel Gallardo reveló que los compañeros de Darío le pidieron al árbitro que le muestre la tarjeta roja

La derrota de Boca Juniors por la mínima diferencia contra Sarmiento de Junín tuvo como cierre un importante tumulto con Nahuel Gallardo y Darío Benedetto como los protagonistas de la misma. El Pipa erró un penal sobre el minuto 42 de partido y descargó toda su frustración luego del pitazo final de Silvio Trucco, quien decidió no cobrar una infracción contra Nicolás Valentini dentro del área sobre la hora. El hijo mayor del Muñeco enfrentó a los micrófonos y contó detalles del caos que se desató en el estadio Eva Perón.

Nahuel, que llegó libre luego de que termine su contrato con Once Caldas, relató un peculiar detalle de la pelea. “Trucco me dijo que los de Boca vinieron a decirle a él que lo echen a Benedetto porque se ve que será medio un estorbo para el plantel. Mismo los de Boca querían que lo echen a Benedetto. Recién hablé con los árbitros, se ve que lo creen medio un estorbo. Erró el penal, se ve que estaba caliente. Los compañeros estaban queriendo decir que lo echen a Benedetto, que había hecho todo el quilombo”, comentó en charla con ESPN.

Gallardo intentó explicar el origen del enojo del Pipa y hasta le recordó la pelea que tuvo con un ex compañeros a días del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Racing en Avellaneda. “Parece que viene también caliente por el tema de las declaraciones de Almendra y todo eso lo lleva adentro de la cancha”, remató el lateral izquierdo. Una vez en el vestuario, Nahuel subió a sus redes una foto que se sacó junto a Maico Quiroz y Agustín Fontana celebrando los tres puntos.

Los incidentes del final y el golpe de puño de Benedetto a Nahuel Gallardo

En el campo de juego, el defensor dio su versión de los hechos. “Lo fui a saludar a Blondel y me negó el saludo. Me calentó que no me dio la mano. Yo no lo haría. En la victoria y en la derrota tenés que ser siempre el mismo. Yo no comparto lo que hizo. Fui a saludarlo bien”, comenzó en su relato Nahuel Gallardo en diálogo con ESPN. Y continuó: “Después se metió Benedetto y los demás a armar el tumulto. No pasó nada. El que armó el problema fue él. Vino Silvio sin mirar nada. Benedetto me tiró la piña, intenté agacharme y al ver el tumulto empezó a repartir tarjetas sin saber nada de lo que había pasado”.

Además, Nahuel cerró con que espera no tener problemas para jugar la próxima fecha. “Se ve que me vieron a mí, empezó el tumulto y Silvio se confundió. Ya me lo advirtió y espero que a la hora de hacer el informe lo tenga en cuenta”, concluyó el lateral de Sarmiento. Cabe destacar que tanto Jorge Almirón como el plantel de Boca se fueron sin hablar con la prensa luego del escándalo.

