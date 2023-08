Así le atajaron el penal a Darío Benedetto en la derrota de Boca ante Sarmiento: los preocupantes números del Pipa

El Penal Que Le Atajaron A Benedetto En Sarmiento-boca

Con un equipo alternativo pensando en la revancha de la serie de Copa Libertadores ante Racing, Boca Juniors no jugó bien en Junín y perdió 1-0 ante Sarmiento por la segunda fecha de la Copa de la Liga. Gabriel Díaz, con un remate desde 30 metros, anotó el único tanto del partido. Al conjunto dirigido por Jorge Almirón le costó la elaboración, pero tuvo el empate a dos minutos del penal por una mano inocente de Hernández, quien en el afán de cubrir la pelota para que saliera por línea de fondo, terminó impactándola con la mano.

Fue Darío Benedetto, hoy relegado por el buen presente de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quien se hizo cargo de la pena máxima. Sin embargo, su remate potente y bajo fue atajado por el arquero José Devecchi, quien se arrojó a su izquierda para contener el disparo. Incluso casi no dio rebote, algo poco usual en los penales.

El Pipa, de 33 años, carga con el karma de los penales fallados contra Corinthians en la eliminación de la Libertadores en 2022. Falló cuatro de los últimos seis que ejecutó. Y este golpe, en la puja por un lugar en el equipo, no lo favorece. Además, luego, el punta ex Arsenal y Defensa y Justicia, se vio enfrascado en la polémica del final. Todo Boca reclamó penal de Insaurralde contra Valentini, quien terminó cortado por una batalla lícita por el balón (el ex Xeneize e Independiente abrió el brazo al saltar y lo terminó lastimando). Y el delantero intentó hablar con Silvio Trucco, pero ante la falta de respuesta, la TV registró cuando les decía a sus compañeros “dejalo, es limitado”. También hubo una discusión, empujones (y un golpe de puño) con Nahuel Gallardo, flamante refuerzo del Kiwi e hijo del Muñeco, ídolo de River.

El Penal De Hernández, De Sarmiento, Que Le Dio La Chance Del Empate A Boca

“Vi penales del Pipa y hubo un poco de intuición también”, comentó Devecchi, héroe del local y con fama de especialista desde los 12 pasos, tanto en sus pasos por San Lorenzo como en Aldosivi. “Nosotro tenemos un objetivo claro que es sumar para salvarnos del descenso, y a medida que saquemos resultados iremos viendo otras cosas”, concluyó, pensando en el sueño de sacar pasaje para la Copa Sudamericana.

