El hijo de Marcelo Gallardo dio su versión del caótico final en Sarmiento-Boca: “Benedetto empezó el problema y me tiró una piña”

El hijo de Gallardo dijo que Benedetto fue el responsable de la pelea entre los jugadores de y Boca

Luego del escandaloso final que terminó el espectáculo que entregaron Boca y Sarmiento en Junín, uno de los protagonistas dio su versión de los hechos. Es que las imágenes revelaron el caótico desenlace, cuando Silvio Trucco marcó el cierre que decretó el triunfo del local por la mínima ventaja. Empujones, insultos, amenazas y agresiones estuvieron a la orden del día en el estadio Eva Perón, cuando el Verde se dispuso a celebrar la victoria que le permite soñar con la permanencia.

“Lo fui a saludar a Blondel y me negó el saludo. Me calentó que no me dio la mano. Yo no lo haría. En la victoria y en la derrota tenés que ser siempre el mismo. Yo no comparto lo que hizo. Fui a saludarlo bien”, comenzó en su relato Nahuel Gallardo en diálogo con ESPN. Y continuó: “Después se metió Benedetto y los demás a armar el tumulto. No pasó nada. El que armó el problema fue él. Vino Silvio (Trucco) sin mirar nada. Benedetto me tiró la piña, intenté agacharme y al ver el tumulto empezó a repartir tarjetas sin saber nada de lo que había pasado”.

Los micrófonos de la transmisión televisiva captaron cuando el Pipa intentaba llevarse a sus compañeros y gritaba, en referencia al árbitro, que era “un limitado”. “Se ve que me vieron a mí, empezó el tumulto y Silvio se confundió. Ya me lo advirtió y espero que a la hora de hacer el informe lo tenga en cuenta”, concluyó el lateral de Sarmiento.

Los incidentes del final y el golpe de puño de Benedetto a Nahuel Gallardo

Por su parte, Jorge Almirón y el plantel de Boca se fueron sin hablar con la prensa luego del escándalo. Cabe señalar que Darío Benedetto falló un penal en el final que pudo evitar la derrota del Xeneize.

Al finalizar el encuentro Silvio Trucco expulsó a Nahuel Gallardo y a Lucas Blondel. Fue la segunda victoria de Sarmiento ante Boca en su historia, teniendo en cuenta que la primera había sido el 28 de noviembre de 1982 por 2 a 1.

El técnico, cuando se retiró al vestuario rumbo al micro saludo a los periodistas presentes pero no se acercó a hablar, mientras que los futbolistas se fueron en silencio después de la primera caída en la Copa de la Liga.

Este es un sabor amargo para un plantel que se prepara para el gran objetivo que es el partido ante Racing del próximo miércoles, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los titulares de Boca que jugaron ante Racing el miércoles pasado y que no viajaron a Junín a excepción de Nicolás Valentini que ingresó en lugar de Briasco en el cierre, se entrenaron esta mañana en el predio de Ezeiza bajo las ordenes del preparados físico Pablo Santella. Entre ellos estuvo Valentin Barco que tiene una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo y que practicó diferenciado en doble turno.

El plantel volverá a los entrenamientos el lunes desde las 10 para preparar el encuentro desquite ante la Academia del próximo miércoles en Avellaneda.

