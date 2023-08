Escandaloso final en la derrota de Boca ante Sarmiento: Benedetto le lanzó un golpe a Nahuel Gallardo

Los incidentes del final y el golpe de puño de Benedetto a Nahuel Gallardo

Todo lo que no pasó en el grueso del partido en Junín se concentró en los últimos instantes. Sarmiento se impuso por 1-0 ante Boca Juniors gracias al golazo de Gabriel Díaz, pero en el epílogo vio en riesgo la victoria. Primero, con el penal por mano de Hernández que José Devecchi le contuvo a Darío Benedetto. Y, ya en el descuento, por la supuesta infracción de Insaurralde a Valentini adentro del área que reclamó todo el plantel visitante y tanto el árbitro Silvio Trucco como el VAR desestimaron. Aunque dicha acción terminó abriéndole la puerta al caos...

Te puede interesar: Así le atajaron el penal a Darío Benedetto en la derrota de Boca ante Sarmiento: los preocupantes números del Pipa

La polémica del último suspiro encontró a los dos defensores disputando un balón aéreo. En el afán de impulsarse para saltar más alto y sin ser imprudente, Insaurralde terminó lastimando con su brazo a Valentini, que es el que termina yendo hacia el contacto, en una puja por la pelota totalmente lícita de ambas partes. Pero al sentir el impacto y observar sangre, el ex Aldosivi terminó tendido en el césped, y las protestas provocaron la ira del ex Independiente y el Xeneize. El juez no vio falta, desde la cabina del VAR en Ezeiza tampoco y el duelo no modificó el marcador. Pero los reclamos continuaron, algunos de ellos airadamente.

A Benedetto, por caso, se lo escuchó vociferar en la transmisión “dejalo, es limitado”, en alusión a Trucco. La confusión se agrandó cuando se iniciaron los empujones e insultos con el ingresado Nahuel Gallardo como epicentro. Lucas Blondel, al igual que el hijo del ídolo de River Plate, terminaron expulsados entre los tironeos, mientras el cuerpo técnico del elenco local intentaba separar.

La jugada por la que Boca reclamó penal y dio comienzo a la pelea ante Sarmiento

¿Les dijo algo que provocó a los futbolistas de Boca? ¿Fue una revancha luego de algún dardo durante el partido? ¿O simplemente resultó un coletazo de la temperatura elevada, las protesta y la rivalidad? Lo concreto es que, en medio de los incidentes, Benedetto le lanzó un golpe a Gallardo, que no llegó a impactar de lleno. A partir de allí, el lateral montó en cólera y sus compañeros no lo podían contener.

Te puede interesar: Los mejores memes de la derrota de Boca ante Sarmiento: Benedetto, Nahuel Gallardo y Jorge Almirón, entre los apuntados

Como cierre del pico de tensión, del lado del Xeneize no hubo versión de los hechos: el plantel se marchó del estadio Eva Perón sin hacer declaraciones. Los jugadores buscarán que el tropiezo, primero en la flamante Copa de la Liga, no incida en la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Racing, que continuará este miércoles en el Cilindro, luego del 0-0 de la semana pasada en La Bombonera.

Resumen Sarmiento vs Boca

Noticia en desarrollo...