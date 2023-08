La secuencia de la pelea entre Nahuel Gallardo y los jugadores de Boca: el gesto del ex River que generó la reacción de Benedetto

La secuencia de la pelea entre Nahuel Gallardo y los jugadores de Boca

Sarmiento dio el golpe en Junín y superó a Boca Juniors por 1-0 con un gran gol de Gabriel Díaz. Pero más allá de la victoria de los locales, que rompieron una racha de 12 partidos sin derrotas del equipo de Jorge Almirón, en el final del encuentro se produjo una pelea entre varios futbolistas del conjunto visitante y Nahuel Gallardo.

“Fui a saludar a Blondel y no me dio la mano. Nos dijimos algunas cosas, pero quedaba ahí. Hasta que se metió a hacer quilombo Benedetto, no había pasado nada. Le mostré el video a Trucco y me dijo que se equivocó. Vamos a ver si lo dice en el informe”, explicó el mayor de los hijos del histórico entrenador de River Plate, que vio la tarjeta roja, igual que el lateral derecho del Xeneize.

Más allá de sus dichos, las cámaras de ESPN tomaron la secuencia de lo que fue el origen del escándalo. Una vez que se terminó el encuentro, luego de las quejas de los jugadores de la visita por el supuesta penal no cobrado por infracción de Insaurralde a Valentini en el área, se puede ver cómo Gallardo le pone la mano en el cuello al ex defensor de Tigre y lo empuja.

Acto seguido, Blondel le da dos empujones al ex lateral del Millonario. Lo mismo ocurre con Exequiel Zeballos, que se suma al cruce, y con Darío Benedetto, otro de los apuntados por su reacción contra Gallardo. El número 9 de Boca fue un espectador de lujo del gesto que tuvo el futbolista de Sarmiento y, luego de eso, le tiró un golpe de puño en la cabeza que no logró conectar.

El hijo de Gallardo dijo que Benedetto fue el responsable de la pelea entre los jugadores de y Boca

Uno de los que intentó separar en el tumulto fue Marcelo Weingandt, que no vio acción. Por su parte, el arquero Javier García, que fue el capitán del Xeneize en Junín, vino corriendo desde atrás para pechear a Gallardo. Allí fue cuando apareció en escena Silvio Trucco, que les mostró la cartulina colorada a Blondel y al hijo del Muñeco. En otro de los ángulos que mostró el programa ESPN Fútbol 1, se puede ver como el uruguayo Miguel Merentiel toma por detrás al futbolista de Sarmiento apuntado por todo el plantel de Boca para sacarlo del lugar.

Ya en la zona de vestuarios, Gallardo volvió a referirse a lo sucedido después de su gesto. “Lo fui a saludar a Blondel y me negó el saludo. Me calentó que no me dio la mano. Yo no lo haría. En la victoria y en la derrota tenés que ser siempre el mismo. Yo no comparto lo que hizo. Fui a saludarlo bien”, dijo en diálogo con ESPN. Y continuó: “Después se metió Benedetto y los demás a armar el tumulto. No pasó nada. El que armó el problema fue él. Vino Silvio (Trucco) sin mirar nada. Benedetto me tiró la piña, intenté agacharme y al ver el tumulto empezó a repartir tarjetas sin saber nada de lo que había pasado”.

Además, Gallardo dio a entender que los futbolistas del Xeneize le pidieron al árbitro del encuentro que expulse a su propio compañero. “Trucco me dijo que los de Boca vinieron a decirle a él que lo echen a Benedetto porque se ve que será medio un estorbo para el plantel. Mismo los de Boca querían que lo echen a Benedetto. Recién hablé con los árbitros, se ve que lo creen medio un estorbo. Erró el penal, se ve que estaba caliente. Los compañeros estaban queriendo decir que lo echen a Benedetto, que había hecho todo el quilombo”.

A diferencia de la explicación que dio el ex River, todo el plantel de Boca y el propio Almirón se fueron sin tener contacto con la prensa del estadio Eva Perón. Fue la segunda victoria de Sarmiento en su historia contra el Xeneize, la primera después de casi 41 años (28 de noviembre de 1982 por 2-1).

