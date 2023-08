River Plate acordó la incorporación de un campeón del mundo como su quinto refuerzo

Sebastián Boselli es nuevo jugador de River Plate (EFE/ Demian Alday Estevez)

River Plate es el gran ausente de los cuartos de final de la Copa Libertadores después de haber iniciado las instancias decisivas como uno de los máximos favoritos a la corona. La eliminación ante Inter de Porto Alegre dejó a la Copa de la Liga como la única ambición del plantel en lo que resta del año y la llegada de incorporaciones rutilantes le brinda mayores alternativas al entrenador Martín Demichelis, quien en los próximos días contará con el arribo de una de las principales figuras del último Mundial Sub 20.

“Me llamó Enzo (Francescoli). Me dijo que había interés, que es un nombre que ellos están mirando. Nada concreto, esa es la realidad. Veremos si puede prosperar o no”, había afirmado el padre y representante de Sebastián Boselli, Pablo, el 28 de mayo pasado en charla con TyC Sports. A poco menos de tres meses del nacimiento de esa intención, el periodista César Merlo confirmó el acuerdo con Defensor Sporting por una cifra de USD 3.700.000 a cambio del 70% de la ficha del marcador central de 19 años.

El campeón del mundo juvenil con Uruguay volará mañana a la Argentina para realizarse la revisión médica y firmará su contrato con el Millonario hasta diciembre de 2027. Según adelantó Infobae, la dirigencia había iniciado contactos con el entorno del deportista para conocer sus condiciones en caso de avanzar en la operación y las charlas iban a continuar con la finalización de la Copa del Mundo. Si había alguna duda, las terminó de zanjar en esa competición porque el zaguero disputó los 90 minutos de los siete partidos de su selección hasta la coronación ante Italia en La Plata dentro de un equipo con solo tres goles recibidos en el certamen (ante Inglaterra en fase de grupos).

La venta más alta en la historia de La Viola enmarcará la salida de un futbolista con 21 partidos en la Primera de la institución, cuyas características más destacadas pasan por su personalidad, jerarquía y buen trato de pelota. Jugó todos los minutos de los 16 encuentros desarrollados en lo que va del año con la escuadra uruguaya y su gran nivel en el ámbito nacional lo catapultó a ser convocado por Marcelo Bielsa para sus primeros amistosos al mando de la Mayor ante Nicaragua y Cuba, aunque solo fue suplente en este último con victoria 2-0 para la Celeste.

El jugador llegará con rodaje a Buenos Aires luego de haber acumulado 90 minutos en el empate 1-1 de Defensor Sporting ante Fénix por la primera fecha del Torneo Clausura y Demichelis será el encargado de analizar cuándo podría ser su estreno con esta camiseta. De momento, podría observar la actuación de su nuevo club desde la tribuna del Monumental este domingo desde las 21 ante Barracas Central en busca de la primera victoria por la copa local.

El Patrón, apodado así por su temperamento y liderazgo, es el quinto refuerzo de la Banda después de las contrataciones de Ramiro Funes Mori, Facundo Colidio, Manuel Lanzini y Nicolás Fonseca. Por otro lado, se están ultimando detalles para oficializar a Gonzalo Pity Martínez, quien viene de jugar en el Al-Nassr de Arabia Saudita y se está recuperando de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en febrero pasado.

