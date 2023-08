Quién es Franco Mastantuono, la joya que River Plate blindó por una millonaria cifra y está en la mira de Demichelis y Mascherano

Franco Mastantuono firmó su primer contrato como profesional en River Plate (crédito Prensa River Plate)

Desde hace varios años que River Plate cuenta con una de las mejores Divisiones Inferiores del país y un claro ejemplo es el impactante caso de Franco Mastantuono, quien este martes, en las oficinas del Mâs Monumental, firmó su primer contrato profesional con la institución. El talentoso volante de 16 años recién cumplidos de la Séptima División (Azul, 14/8/2007) selló un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2025 y contará con una impactante cláusula de rescisión de 30 millones de euros (asciende a 35 a falta de 10 días hábiles para el cierre del mercado de pases), el monto más alto junto a Facundo Colidio.

El capitán y goleador (tercer máximo artillero de todas las Juveniles de AFA) cuenta con una zurda prodigiosa, lo que le valió ser habitualmente convocado para la Sub 17 de Argentina e incluso ser llamado por Javier Mascherano a la Sub 20 cuando solamente tenía 15 años. Su prometedor andar también generó interés en director técnico Martín Demichelis (monitorea su evolución, aunque con la idea de no acelerar procesos, como hizo con el Diablito Echeverri) e incluso se baraja la idea subirlo un par de categorías para que gane roce con futbolistas más grandes.

Su vínculo con la pelota comenzó a los tres años en River de Azul, donde su papá Cristian era el entrenador (el resto de la familia la componen su mamá Sofía y sus hermanos Lucila y Valentín). Estuvo en la escuelita de esta institución hasta los 11 años, cuando pasó al Club Cemento. En 2017 el Millonario realizó una prueba en su ciudad y no lo dudó. Si bien obtuvo el visto bueno, no fue hasta 2019 que decidió mudarse a la capital para fichar para la Liga del conjunto de Núñez. “Mi primer partido fue justo en la última fecha. Me acuerdo de que fue contra Banfield, en River Camp, y salimos campeones. Fue una alegría inolvidable. Estuve pocos entrenamientos, pero gracias a la ayuda de mis compañeros pude demostrar todo sin presión. Después me ficharon para AFA, en 2020 me llevaron a un torneo en Ayacucho y justo vino la pandemia”, expresó hace un tiempo el joven en una charla con el sitio oficial.

Los goles de Franco Mastantuono

En diálogo con Infobae, Martín Pellegrino, quien fuera su director técnico de la Octava División, brindó detalles de la gema que tuvo dentro de su plantel: “Es un jugador que viene en un proceso evolutivo muy bueno, tanto técnico, físico y mental. Los chicos en Novena División, cuando pasan de Infantiles a las categorías de fútbol formativo, pasan a un proceso importante por la adaptación que conlleva eso, más la maduración física y mental de los chicos, están en permanentes cambios. Se están transformando de niños a adolescentes, y esos cambios llevan un tiempo. Nosotros empleamos una metodología de trabajo en el cual contemplamos estos tiempos. Franco Mastantuno ha evolucionado y su proceso de aprendizaje ha sido superior a la media. Está en un momento donde le salen las cosas muy bien y ha tomado mucha confianza”.

“Es el capitán de la categoría. Es un jugador zurdo, un enganche, un mediapunta, un delantero. En el 1 vs 1 es muy determinante, muy vertical. Con una pegada formidable. Hace más de 5 años que estoy en River y hace rato que no veía un jugador que le pegue a la pelota como le pega Franco. Fue llamado a la Sub 17 con un año menos, y eso fue un orgullo para todos. Si bien uno no busca los respaldos, es consecuencia del buen trabajo que se viene realizando. Y que lo citen a la Sub 20 era algo que uno no lo esperaba. No sé si se produjo alguna vez, si hay antecedentes. Eso fue algo maravilloso. Nosotros estamos muy contentos con el jugador. Es el capitán. Es un compañero excelente, compañero que lleva adelante el grupo. Es líder. Está evolucionando a pasos realmente agigantados”, describió.

Franco Mastantuono es habitualmente citado por la Sub 17 de Argentina (@franco.mastantuono)

Pese a su presente de ensueño, Pellegrino pide mesura: “Hay que ser cautelosos, hay que respetar su proceso de formación, no saltar etapas. Es un jugador que si lo vamos llevando de a poco va a ser un muy buen proyecto para la Primera división. Pero no hay que saltar etapas”.

“En River siempre miraba a Nacho Fernández, me parece un jugador muy completo, también trato de copiar los movimientos de Matías Suárez y a Julián Álvarez, que está pasando por un momento espectacular. Y siempre miro a Messi, que es mi ídolo, veo qué cosas hace, cómo piensa y se mueve. Me parece el mejor del mundo, por lejos. También me gusta observar a Neymar y Phil Foden”, explicó Franco.

Pablo Fernández, ayudante de la Reserva y técnico de Mastantuono en Novena División, en diálogo con este sitio valoró su llegada al gol y afirmó que “tiene una pegada fenomenal, de hecho este año ha convertido muchos goles de pelota parada”.

Franco Mastantuono, la joya de la octava deivisón de River Plate (@franco.mastantuono)

“Si tengo que quedarme con dos atributos, pienso que es determinante en los duelos 1 vs 1 y que tiene muchos recursos para llegar al gol: remates de media distancia, definiciones dentro del área. Incluso este año demostró al máximo su capacidad goleadora haciendo goles de cabeza y de derecha”, esbozó. Y luego, remarcó: “A nivel humano es un chico excelente. Tranquilo. Es el capitán de la categoría, es un líder por naturaleza”.

Si bien su camino por el fútbol recién comienza, Mastantuono tiene muy en claro cual es su objetivo en el conjunto de Núñez: “Cuando me entreno o cuando me voy a dormir pienso en debutar en el Monumental y cumplir el sueño de jugar en River. Estar acá en la pensión, levantarme y ver el Monumental de frente es algo increíble, que disfruto y me motiva mucho para poder vestir la camiseta de River, que es el sueño de todos”.

