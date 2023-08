River Plate confirmó la gravedad de la lesión de Rodrigo Aliendro: ¿se pierde el Superclásico?

Rodrigo Aliendro estará entre 4 y 6 semanas fuera de las canchas (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Espero que no sea nada grave y que no le quite días de entrenamientos y que pueda seguir compitiendo. No me corresponde meterme en el área médica, pero seguramente tenga una luxación de hombro. Espero esté pronto para entrenarse”. Con esas palabras el director técnico Martín Demichelis había anticipado que la lesión de Rodrigo Aliendro podría demandar algunas semanas.

Tras hacerse los estudios pertinentes, los resultados arrojaron que el mediocampista de River Plate sufrió un “traumatismo en el hombro izquierdo que concluyó con la ruptura completa del tendón del pectoral mayor”.

En las próximas horas el mediocampista iniciará con los trabajos de kinesiología para recuperarse lo antes posible. Se estima que la rehabilitación le demandará entre cuatro y seis semanas, por lo que estaría en duda su presencia para el próximo Superclásico ante Boca Juniors, el cual está estipulado para la séptima fecha de la Copa de la Liga (el fin de semana del 1 de octubre).

Tras la eliminación de la Copa Argentina ante Talleres de Córdoba y de la Copa Libertadores contra Inter de Porto Alegre por penales, este certamen pasó a ser prioridad para el Millonario, que inició su camino con el pie izquierdo al caer por 3 a 2 ante Argentinos Juniors en su excursión por el Diego Armando Maradona.

Vale destacar que el ex Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán se convirtió en una pieza fundamental para el director técnico Martín Demichelis producto de su polifuncionalidad. En lo que va del año disputó 32 partidos con la banda roja cruzada en el pecho, en los que marcó tres goles (Sporting Cristal, The Strongest y Gimnasia y Esgrima La Plata) y una asistencia (Sarmiento de Junín).

Vale recordar que Aliendro, que el semestre pasado ganó su primer título con el Millonario al conquistar la Liga Profesional, estuvo varios partidos fuera de las canchas durante el año pasado producto de una fractura de macizo facial con hundimiento de malar y compromiso del piso de la órbita que sufrió en un Superclásico en La Bombonera.

La agenda del Millonario marca que el próximo compromiso será este domingo 27 de agosto, desde las 21.30, ante Barracas Central. Luego, el sábado 2 de septiembre, visitará el José Amalfitani para enfrentar a un necesitado Vélez Sarsfield.

Más tarde, aprovechando el parate por la Fecha FIFA, los dirigidos por Martín Demichelis afrontarán un encuentro amistoso contra Universidad Católica de Chile el sábado 9 de septiembre, a las 19, en San Nicolás.

