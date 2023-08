El futuro de Mbappé: la oferta de último momento que prepara el Real Madrid y quién es la estrella que busca PSG para reemplazarlo

Kylian reapareció con la camiseta del PSG luego de la tormenta con la dirigencia qatarí (Foto: Reuters)

La novela entre Kylian Mbappé y el París Saint Germain acaba de empezar. El futbolista francés volvió a pisar un campo de juego de manera oficial con la camiseta del cuadro de la capital luego de arreglar sus diferencias con Nasser Al-Khelaïfi y prometerle que no se irá libre en junio de 2024 cuando su contrato llegue a su fin. Con el Real Madrid al acecho del delantero, el campeón de la Ligue 1 no quiere saber nada con dejar ir a la figura del plantel de manera gratuita y todo el continente europeo se mantiene a la expectativa del caso.

La semana arrancó movida ya que el diario alemán Bild publicó que la Casa Blanca tendría preparada una oferta para el PSG en los últimos días del mercado europeo. El portal agregó que Florentino Pérez aguardaría hasta el 29 o 30 de agosto para lanzar la ofensiva por Kiki con una cifra cercana a los 120 millones de euros. Sin embargo, desde Inglaterra la cadena Sky Sports se encargó de desmentir la noticia y ratificar que es imposible que Mbappé cambie de club en la actual ventana de transferencias.

En paralelo, Marca también añadió detalles al caso. “Kylian Mbappé le prometió a Nasser Al Khelaifi que no se va a ir sin que haya ninguna compensación para el Paris Saint Germain. De esta forma no va a agotar su contrato hasta 2024 para después marcharse libre”, arrancó el periodista Ramón Álvarez. Y añadió: “Si Kylian Mbappé les dice que no va a renovar, el escenario de la venta gana más fuerza. Ya ha rechazado múltiples ofertas de renovación en los últimos meses. El Madrid no va a hacer ninguna oferta, salvo que desde París se lo pidan de forma directa. Está a la espera de una llamada”.

* El primer gol de Kylian Mbappé en la Ligue 1 2023/24

Desde España aseguran que la prioridad del delantero francés es tener un ciclo en el Merengue y en el Santiago Bernabéu están a la espera de un llamado del PSG para entablar negociaciones de una vez. Mientras tanto, en París la esperanza de retener a Kylian sigue latente y L’Equipe reveló otro de los planes para intentar convencerlo: “Nasser Al-Khelaïfi no renuncia a Randal Kolo Muani. El club de la capital espera cerrar la llegada del delantero internacional francés esta semana. Tras hacer una primera oferta de 60 millones de euros más 10 millones en primas al Frankfurt, los parisinos están dispuestos a aumentar su oferta este lunes por la mañana”.

Vale recordar que el pasado viernes 18 de agosto contra el Toulouse ingresó a los 50 minutos de partido en lugar del coreano Lee Kang-In. En tan sólo ocho minutos en cancha picó habilitado sobre el costado izquierdo, encaró al defensor Rasmus Nicolaisen y enganchó para dejar desairado a su contrincante, quien le pisó el pie izquierdo y forzó su caída. El árbitro, Thomas Leonard, no cobró nada en primera instancia, pero un llamado del VAR modificó su determinación para cobrar penal en favor de la visita.

Recién a los 61 minutos tuvo lugar la pena máxima con una sólida ejecución del mismo Kiki. A casi un mes de haber tenido actividad por última vez con el equipo (en un amistoso informal ante Le Havre el 21 de julio pasado), Kylian se abstrajo de una intensa silbatina para concretar su vuelta oficial con esta camiseta de la mejor manera con un tiro contra el palo derecho de Guillaume Restes, quien se tiró al otro lado. Su lugar para festejarlo fue en uno de los costados de la cancha, donde había un grueso de ultras identificados con el elenco parisino, según remarcó Media Parisien.

El próximo sábado 26 de agosto, el PSG intentará levantar cabeza en el campeonato doméstico frente al Racing de Lens en el Parque de los Príncipes. Allí se verá de qué lado estará la afición respecto a la guerra entre Mbappe y Al-Khelaïfi además de que Luis Enrique deberá decidir si mantiene a Kiki en el banco de los suplentes o lo regresa nuevamente a la titularidad.

