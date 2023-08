El Inter Miami, antes y después de Messi: la revolución, en la voz de los que siguen el día a día en la MLS

Messi y los analistas de Apple TV, el servicio que transmite la MLS

Lejos parece haber quedado la imagen de la derrota de Inter Miami, los malos momentos y las lesiones; en tan sólo un mes, el más espectacular de la franquicia y probablemente del fútbol en Estados Unidos, todo cambió. Los que cubren la MLS en cada jornada, hablaron con Infobae y dejaron sus sensaciones tras la consagración en la Leagues Cup de este ‘nuevo’ equipo que ahora ilusiona para lo que se viene. “Esta coronación marca un antes y un después en la historia del club y en esta nueva versión de jugadores”, dijo Antonella González, quién sigue el partido minuto a minuto desde el campo de juego para Apple TV.

La llegada de Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba e incluso la del Tata Martino le dio una inyección anímica a un equipo que estaba en lo más abajo que se puede estar en la Major League Soccer. “Básicamente transformaron al equipo no sólo por lo que aportaron individualmente estos jugadores, sino por lo que significaron para levantar el nivel del resto del grupo. El Inter no solo consiguió mejores resultados, terminó invicto el torneo, ganó 5 de 7 partidos, sino que comenzó a jugar distinto, controlando la pelota, saliendo desde el fondo con el balón dominado”, expuso Tony Cherchi, presentador de Apple TV.

El desembarco de estos tres astros que brillaron en el Barcelona y se conocen de memoria sirvió mucho para levantar el nivel de otros jugadores, y así lo expone Diego Valeri, ídolo de Portland Timbers y que hoy también trabaja para la cadena que transmite los partidos de la MLS: “Vino acompañado de niveles individuales muy altos, algunos jugadores que estaban de ánimo muy bajos en el ciclo anterior, el caso Robert Taylor, que ahora prácticamente parece casi el mejor complemento de Messi en el ataque, el arquero Callender, que mostraba cosas interesantes pero pasó a tener un nivel superlativo, de selección”.

Otro que conoce a la perfección a Leo Messi, cubrió partidos de él en más de 300 oportunidades, es José Hernández, de Apple TV, conocido como “Don Gol”, quien reconoce que nunca se cansa de relatar partidos del astro argentino. “El equipo va para adelante, si se planean las cosas bien, los resultados van a venir. Me sorprende en tan corto tiempo, pero cuando tenés jugadores de ese nivel de calidad, los resultados van a llegar”, dijo.

Ahora en el horizonte del Inter Miami aparece la semifinal de la US Open Cup ante FC Cincinnati. “Si pasa se pone a punto de otro título, cambiaron la cara muy rápidamente, lo hicieron de una manera muy agradable, se los nota contentos a todos, es un equipo que ya muestra buen fútbol, cosa que no supo hacer en ningún momento del año durante la temporada regular”, expresó el ex Lanús, Valeri.

Días más tarde llegará el turno de la reanudación de la liga de la MLS, en la que marcha último e intentará la épica de meterse en los playoffs, algo que parecía prácticamente imposible hace unas semanas, pero con este andar a paso firme en la Leagues Cup los aficionados tienen motivos con los que soñar con el “milagro”. “Hay mejores chances de lo que parecía para revertir el mal inicio, poder levantar en la tabla y meterse en los playoffs”, concluyó Cherchi.

