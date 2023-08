“Fue el mejor y peor día de mi vida”: la figura de España en la final del Mundial se enteró de la muerte de su padre tras la consagración

Olga Carmona, figura en la final que coronó a España, se enteró de la muerte de su padre después del partido (REUTERS/Hannah Mckay)

Al igual que sucedió con la figura de Andrés Iniesta en el Mundial de Sudáfrica 2010, Olga Carmona quedará para siempre en los corazones de toda España tras ser la figura que le dio el primer título mundial a la selección femenina de fútbol en toda su historia. La jugadora del Real Madrid anotó el único gol de la final (1-0) en la definición contra Inglaterra.

Después de la celebración en el Accord Stadium de Sydney, en Australia, la lateral izquierdo del conjunto español recibió una noticia que un hijo nunca desea escuchar. Su padre falleció en la antesala del encuentro definitorio de la Copa del Mundo y ella recién se enteró de lo ocurrido una vez que levantó el trofeo como campeona del mundo.

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, fueron las primeras palabras que escribió Olga en sus redes para despedir a su padre.

La Real Federación Española de Fútbol fue la encargada de anunciar su fallecimiento y que la futbolista que milita en la Casa Blanca no fue notificada sino una vez que terminó el duelo ante las inglesas. “La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, indicaron en el comunicado que difundieron por sus redes sociales.

Carmona celebra el gol que le dio el título a España (REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake)

A la espera de regresar a España, y en la previa de lo que serán los festejos en el territorio tras la histórica conquista en el Mundial femenino, Carmona volvió a utilizar su cuenta en Twitter para referirse a la pérdida de su papá. “No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”, escribió la defensora elegida como la mejor jugadora de la final de la Copa del Mundo.

“Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá”, agregó Olga y confirmó que será de la partida en la celebración que se llevará a cabo este lunes en horas de la noche en Madrid. Se espera que miles de personas reciban a las nuevas campeonas del mundo tras el título en el máximo certamen del fútbol femenino de selecciones.

Con sólo 23 años, Carmona fue decisiva para que el equipo que dirige Jorge Vidal pudiera conquistar su primer trofeo mundial de mayores. Hay que recordar que los seleccionados españoles Sub 17 y Sub 20 ya habían sido campeonas del mundo y restaba el campeonato entre las mayores.

Por su parte, el Real Madrid también se solidarizó con Olga tras conocerse la muerte de su padre. “Su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”.

Los mensajes de Olga Carmona tras la muerte de su padre

