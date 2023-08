Una presión fallida, la salida de Neymar y un misterioso acuerdo: los interrogantes detrás del retorno de Mbappé al plantel de PSG

Luis Enrique recibió con un abrazo a Kylian Mbappé durante el último entrenamiento del PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

Después de un par de semanas marginado del plantel, Kylian Mbappé ha vuelto a ser parte del primer equipo del Paris Saint Germian de cara al duelo ante Toulouse por la segunda fecha de la Ligue 1. En la rueda de prensa previa, Luis Enrique celebró la reincorporación de su máxima estrella y ahora los periódicos franceses no descartan que vaya a renovar su contrato para quedarse más allá de esta campaña.

“Le he visto perfecto. Con muchas ganas, con muy buen ánimo. Estoy encantado de contar con un jugador de su categoría. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial y es una gran alegría para mí volver a contar con él”, dijo Luis Enrique sobre Kiki.

Su regreso es la mejor noticia posible para un PSG que inicia una nueva era, donde soplan fuertes vientos de cambio tras la salida de Lionel Messi hacia Estados Unidos y Neymar rumbo a Arabia Saudita. En este contexto, el periodista Dominique Severac del diario Le Parisien informó que hay chances de que firme un nuevo contrato. “Nadie sabe qué decidirá al final de esta temporada, o durante esta. Ampliar es una opción posible, aunque no sea inmediata, salvo sorpresa. Pero no lo descarta”, apuntó.

Mbappé se había quedado afuera de la gira asiática del equipo en Japón por su negativa a renovar un año más el contrato que lo vincula con el club hasta 2024. Tras un tiempo sin entrenar con sus compañeros, llegó a un acuerdo secreto con el club y Luis Enrique ha podido convocarlo para el segundo compromiso liguero luego de tener que prescindir de él en el estreno por la Ligue 1.

No está claro, todavía, cuál es el trato al que alcanzó con la directiva para pasar de ser parte del grupo “indeseable” que entrena aparte a tener chances de retomar la titularidad este sábado.

Kylian Mbappé vuelve a ser parte del PSG tras ser apartado del plantel (REUTERS/Christian Hartmann)

El clima cambió por completo en el campo de entrenamiento de Poissy (París). Nasser Al-Khelaïfi se detuvo para saludar a los fanáticos este viernes, lucía muy contento con el anuncio del DT español de que Mbappé estaba de regreso.

“Podría incluso quedarse más tiempo que la presente temporada. Aunque se rompió la confianza entre él y el presidente Nasser Al-Khelaïfi unos meses después de la prórroga de su contrato en mayo de 2022, le gusta el PSG... Más allá de la no llegada de Bernardo Silva, con el que le hubiera encantado volver a jugar como en el AS Mónaco, las contrataciones de este verano le dan esperanzas”, profundizó Le Parisien.

No obstante, Frédéric Michel, editor del citado rotativo, indicó en su editorial que “los directivos decidieron con un sentido de la oportunidad absolutamente notable... reintegrar al ‘no querido’” pero también aclaró que “en el fondo, nada ha cambiado, y Mbappé todavía no extendió su contrato”.

Su columna tiene incluso un interrogante y pone en duda la relación de Mbappé con Al-Khelaïfi: “Todavía no sabemos muy bien cómo acabará este sketch y quién saldrá realmente victorioso (...) Pero que no nos quede duda de un punto: a la menor molestia, a la primera tormenta, esta unidad de fachada se hará añicos”.

Nadie sabe bien cuál fue el acuerdo que alcanzaron el futbolista y la directiva después de transitar días de profundas tensiones tanto a nivel público como privado. Por lo pronto, el cronista Severac aventura que la estrategia de presión del PSG falló: “Su empleador inventó una narrativa para coaccionarlo, pero la estrategia de la culpa no funcionó. No, Kylian Mbappé no tiene trato oculto con el Real Madrid. No, ningún jugador de la plantilla actual se ha sorprendido por sus recientes entrevistas. Al contrario, recibió mensajes privados de apoyo de integrantes de la plantilla de Luis Enrique, incluidos novatos. No, una salida libre no debilitaría la economía del PSG”.

La ventana de fichajes todavía no ha terminado y el PSG apunta a cerrar más jugadores de ataque, entre ellos Randal Kolo Muani, quien es amigo de Mbappé desde que compartieron plantel en la selección francesa durante el Mundial de Qatar. La llegada del portugués Gonçalo Ramos, en tanto, puso fin a la polémica de la temporada pasada porque tuvo que jugar de centrodelantero.

Otro punto importante es que Neymar se ha ido. La directiva qatarí quería desprenderse de él desde hace un año, por su fragilidad física y su vida extradeportiva. Kylian Mbappé, campeón del mundo con Francia en 2018, queda entonces como la máxima figura del PSG, un papel que siempre ha querido tener en todos sus equipos, incluso desde muy joven. Si bien tuvieron una despedida tan cordial como fría al verse las caras por última vez, no es ningún secreto saber que la relación entre Kiki y el brasileño estaba rota desde hacía tiempo. ¿Su salida habrá sido otro movimiento estratégico para su retorno?

