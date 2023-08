Sorpresa en el PSG: Luis Enrique convocó a Kylian Mbappé para un partido por primera vez tras las tensiones con la dirigencia

La respuesta de Luis Enrique sobre el futuro de Mbappé

Una nueva era ya ha comenzado en el París Saint Germain, donde Luis Enrique se ha encontrado con un club muy poderoso donde soplan fuertes vientos de cambio. Esta semana, el DT asturiano ha visto a Kylian Mbappé regresar al trabajo con su plantel y, al mismo tiempo, al brasileño Neymar despedirse del equipo parisino después de seis temporadas.

En su encuentro con los medios de comunicación en la ciudad deportiva de Poissy (París), antes del partido contra el Toulouse correspondiente a la Fecha 2 de la Ligue 1, Luis Enrique aseguró en la rueda de prensa que “está encantado de volver a contar con Mbappé” y comentó que el astro francés está en gran forma de cara a la segunda jornada del campeonato francés. El atacante no había formado parte de la primera lista del conjunto parisino y estuvo entre los descartes hasta el pasado 13 de agosto, cuando se reincorporó a los entrenamientos.

Minutos después de finalizada esta atención a la prensa, PSG difundió la lista de convocados de cara al próximo duelo con la gran sorpresa: Kylian Mbappé está entre los citados por el DT. También figura el arquero Keylor Navas y el flamante fichaje Ousmane Dembélé, que heredará la 10 que dejó vacante Neymar.

“Le he visto perfecto. Con muchas ganas, con muy buen ánimo. Estoy encantado de contar con un jugador de su categoría. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial y es una gran alegría para mí volver a contar con él”, dijo Luis Enrique.

Mbappé se quedó fuera de la gira asiática del equipo por su negativa a renovar un año más el contrato que lo vincula con el club hasta 2024. Tras un tiempo sin entrenar con sus compañeros, llegó a un acuerdo con el club y Luis Enrique ha podido convocarlo para el segundo compromiso.

No obstante, cuando le consultaron concretamente si los directivos le garantizaron qué Mbappé iba a seguir en el club más allá del 1 de septiembre, cuando cierra el mercado, dio una respuesta ambigua y repitió lo que había dicho anteriormente: “Vivo como una alegría que Mbappé vuelva a los entrenamientos, no solo como jugador, sino también como persona”.

Kylian Mbappé volvió a entrenarse con el PSG y Luis Enrique cuenta con él pese a no tener garantías de que va a quedarse (@psg)

Por otro lado, Luis Enrique señaló que la salida de Ney es “favorable para todos”.

“Al final, se ha llegado a una situación que creo que es favorable para todos. Quiero agradecer a Ney su comportamiento, el tiempo que ha estado aquí conmigo y también los años anteriores. Es un jugador importante, de clase mundial y le deseo todo lo mejor en su futuro”, declaró el ex seleccionador español.

En sus seis campañas en Francia, Neymar pasó mucho tiempo sin jugar por culpa de problemas físicos y se marcha sin haber ganado la UEFA Champions League, el gran objetivo de la gestión qatarí. Llegó a París en agosto de 2017 a cambio de 222 millones de euros pagados al Barcelona, siendo el fichaje más caro de la historia del fútbol. El Al-Hilal saudí ha desembolsado 80 millones de euros para llevárselo.

Otro de los puntos importantes que tocó el ex DT del Barça, AS Roma y Celta de Vigo, fue el tema de la capitanía. Según aclaró, los nuevo capitanes del Paris Saint Germain fueron dirimidos en una votación interna realizada por todos los integrantes de su plantel.

“Yo no escojo los capitanes. Ellos votan y deciden quiénes quieren que les representen. Esta semana han tenido la reunión y ya han decidido. No es mi trabajo escoger mis capitanes. Sería el capitán del entrenador. Los votan los jugadores a los capitanes. Creo que hacían la votación ayer u hoy. Cuando lo sepa, no tengo problemas en comunicarlo”, explicó.

LA CONFERENCIA DE PRENSA DE LUIS ENRIQUE

• Lo que les pidió a Dembélé y Mbappé para defender: “Hemos trabajado distintas sesiones. Una de ataque y otra defensiva. Los jugadores saben que, si quieren conquistar algo, deben defender bien. Es evidente que tenemos que estar equilibrados. Hay que atacar bien, pero también defender muy bien. No tengo dudas de que el equipo está preparado para hacerlo”.

• La complicidad de sus delanteros: “Ese es un poco el trabajo a descubrir. Los grandes jugadores se complementan muy bien, no tengo ninguna duda. Todavía faltan refuerzos en ataque, que es la línea en la que menos hemos hecho. Es un trabajo muy bonito como entrenador. Descubrir las sinergias, ver cuál es su rendimiento y ver cómo se adaptan a nuestra idea”.

• El estado físico de Dembélé: “Ousmane está preparado para competir desde el minuto uno”

• Sobre su adaptación al equipo: “En algunos aspectos estamos mejor de lo que esperaba, en otros no tanto. Es un aprendizaje diario. Lo importante es que podamos ganar los partidos. El tiempo siempre corre en tu contra. A medida que pase el tiempo, los jugadores encontrarán fáciles las ideas de juego y el tipo de partidos que planteamos”.

• El partido ante Toulouse: “Es un equipo que ha sido campeón de Copa la temporada pasada. Tienen un entrenador que conoce mejor la plantilla, porque era asistente el año pasado, Carles Martínez, español. Ya te adelanto que nos da igual dónde se juegue el partido, si fuera o en casa, porque vamos a intentar repetir el comportamiento del primer partido en cualquier estadio. Estamos convencidos de nuestra idea. Tengo muchas ganas de que llegue el partido”.

