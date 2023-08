Los sugestivos posteos de Mbappé en redes en pleno conflicto con PSG: foto con los “indeseables” y baile a 110 grados bajo cero

Mbappé compartió una foto con los "indeseables" del PSG

Cada día que pasa la tensión entre PSG y Kylian Mbappé va en aumento en París. Mientras que todo parece indicar que la dirigencia ya consiguió a su reemplazante, el futbolista se muestra feliz en las redes sociales pese a compartir sus días con los “indeseables” del plantel.

Tras quedar afuera de la lista de jugadores que viajó a Japón para afrontar la gira de pretemporada previa al inicio de la competencia, Kiki se entrena en el complejo deportivo que tiene la institución en el pueblo de Poissy (a veinticinco kilómetros de Versalles) junto a los relegados, entre ellos Abdou Diallo, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum y Leandro Paredes.

Este miércoles el propio delantero se encargó de compartir algunas fotos de lo que fue la sesión de entrenamiento después de un fin de semana de descanso. Cerca de las 9AM los jugadores considerados “indeseables” por la dirigencia, y que deberán conseguir equipo en los próximos días, se presentaron en las instalaciones del club para hacer trabajos físicos y con pelota.

Además de la foto grupal, en la que se lo puede ver muy feliz, también publicó imágenes de lo que fue su paso por la máquina de crioterapia a 110 grados bajo cero. Ésta técnica, conocida como terapia de frío, suele utilizarse para tratar y prevenir una variedad de lesiones en los tejidos, así como también para aliviar dolores musculares, esguinces e inflamaciones. “No es fácil”, escribió junto a un video suyo bailando dentro de la cámara de frío.

El baile de Mbappé en la cámara de frío

Mientras que el subcampeón del mundo con Francia en el Mundial de Qatar decide mostrar cómo pasa sus días en medio de los rumores sobre una posible salida del club, el PSG opta por no hacer referencias sobre su principal referente. De hecho, para encontrar un posteo protagonizado por Mbappé hay que retroceder hasta el 2 de julio en Instagram.

Kiki compartió estas imágenes en sus redes sociales después de que desde España confirmaron el avance en las negociaciones entre el cuadro parisino y Ousmane Dembélé. Según esta información, el atacante del Barcelona se convertirá no solo en el nuevo refuerzo del equipo sino en su reemplazante.

Con respecto a esa operación, el director técnico del conjunto azulgrana, Xavi Hernández, se mostró muy disgustado. “El tema es simple: vino con una propuesta del París, que se quiere ir, que ha hablado con Luis Enrique y la gente del París, y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar”, reveló en la rueda de prensa posterior al triunfo frente al Milan (1-0).

“Al final imagino que él dará las explicaciones y cómo me siento yo no es lo importante. Decepcionado, quizás sí, pero lo importante es que el jugador ha sido claro. Nos ha dicho que se quiere ir y que tiene una propuesta y nosotros en ese sentido no podemos competir en este momento. Le deseo suerte”, sentenció.

