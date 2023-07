El rapto de furia de Gerard Piqué cuando Ibai Llanos le habló en vivo de Shakira

El enojo de Gerard Piqué por la broma de Ibai en la que nombró a Shakira

Desde que se hizo pública la separación entre Gerard Piqué y Shakira, el defensor español nunca pudo sacar definitivamente el nombre de la artista colombiana de su día a día. La ruptura, tratándose de dos personajes exitosos y famosos, y los entretelones de la misma, con sospechas de infidelidad por parte del defensor, hicieron de la historia un culebrón que lleva más de un año. En este caso, fue su amigo Ibai Llanos el que nombró a su ex pareja durante el After Kings League del pasado miércoles 26 de julio. A diferencia de otras experiencias, el ícono del FC Barcelona no reaccionó de la mejor manera con el streamer y generó un incómodo momento en la transmisión.

El programa estaba discutiendo las sanciones de los cuartos de final del torneo de fútbol 7 creado por Piqué cuando Ibai cambió de tema sin aviso previo. “¿De que Shakira me haya seguido en TikTok qué sentido tiene? De verdad, es que sigue a 65 personas y me ha seguido. No tiene ningún sentido”, lanzó Llanos generando las risas de los presentes menos de Gerard. “Os dais cuenta tío, luego decís de ritmo, ritmo, ritmo...”, contestó ante la broma que lo descolocó.

El reconocido streamer buscó seguir el chiste: “No, no. Es que me ha abierto la cabeza, te lo juro. Me ha impactado, joder”. Sin embargo, Ibai no recibió la respuesta esperada por parte de su socio. “Venga, check. Va. Seguimos. No tiene nada que ver, Romero ha hecho su check de bronca y ha acabado. Pero esto es meter una bronca del mal. No tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”, replicó una vez más el ex futbolista para intentar cambiar de tópico de una vez por todas.

Ibai y Piqué mantiene una gran relación de amistad (Foto: Cosmos)

La culpa impactó en Llanos que buscó reparar el momento. “He intentado que la pasemos bien. Joder, vale, ya no digo nada”, contestó. “Nos lo pasamos bien, pues vale. Ya está. Yo tiro un comentario cualquiera... está lloviendo y es para que nos la pasemos bien”, atacó nuevamente Piqué. Para cerrar la conversación, Ibai reparó la amistad: “Yo contigo me lo paso bien”. Y Gerard las aceptó con otro sarcástico comentario con una sonrisa en el rostro: “Yo también. Pero eso no quita que hayas distraído”.

Cabe destacar que este sábado 29 de julio se disputará el Final Four de la Kings y Queens League e Ibai Llanos viene de ganar la liga regular con ambas ramas de Porcinos FC, por lo que tendrá doble representación en el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. “Ahora se viene un palo de tres partidos”, bromeó el streamer sobre una sanción por nombrar a Shakira durante el directo.

