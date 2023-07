Quién es Máximo Carrizo, la promesa del fútbol de Estados Unidos que Pablo Aimar volvió a citar a la Selección Sub 15

Categoría 2008 es considerado una de las mejores promesas del fútbol estadounidense (Foto: New York City)

La consagración en el Mundial de Qatar ya es parte del pasado y Argentina concentra sus esfuerzos en preparar las siguientes camadas de futbolistas de cara a los próximos desafíos. Desde que la Albiceleste bordó su tercera estrella en el escudo, miles de jugadores que no nacieron en el país pero que tienen descendencia por alguno de sus padres se interesan en representar la celeste y blanca con Alejandro Garnacho como el mejor ejemplo. El proyecto no sólo abarca a la mayor, sino que también a la Sub 15, ya que llamó otra vez a la máxima promesa de Estados Unidos.

El combinado dirigido por Pablo Aimar publicó la lista de convocados y allí aparece el nombre de Máximo Carrizo. Nacido el 28 de febrero de 2008 en Nueva York, la joya de justamente el New York City fue el más joven en la historia de la MLS en firmar contrato a sus 14 años. Hoy con 15 y siendo ciudadano argentino por influencia de su padre, tendrá una nueva oportunidad de entrenarse con los colores de la Selección y reanudará el proceso de juveniles con el sueño de algún día debutar con la máxima categoría.

Máximo reflejó su alegría en las redes sociales publicando en su historia de Instagram el llamado en el que aparece su nombre y varios emojis para expresar su felicidad por la noticia. Lo llamativo de la convocatoria es que es el único jugador que viajará desde el exterior, ya que los otros 25 corresponden a clubes del fútbol argentino, siendo River Plate el que más aportó con cinco.

Máximo Carrizo es el único futbolista entre los convocados que actualmente juega en el exterior (Foto: AFA)

Es una realidad que Argentina tiene un profundo grupo de scouting liderado por Bernardo Romeo y Norteamérica siempre fue una zona donde estuvo atenta la Selección. “La primera parte del proyecto era en Europa, lo hemos logrado. Estamos radicados hace un tiempo ahí. La otra parte es la MLS, Estados Unidos, porque tenemos esa misma problemática, hay muchos jugadores allá y no es fácil seguirlos en el día a día. Ya hemos citado, como los casos de Carrizo o Cremaschi. De a poquito empezamos a mirar más para ese lado porque hay un montón de jugadores. Creo que es algo sólido que va a quedar para el día de mañana. No perdés jugadores, que es un poco el tema de los juveniles en el exterior”, comentó en su momento Romeo a Infobae.

Además, el coordinador reconoció que es una realidad la idea de abrir una oficina definitiva en el territorio norteamericano teniendo en cuenta el reciente llamado a Máximo Carrizo y con la llegada de Lionel Messi a la MLS ese deseo podría convertirse rápidamente en una realidad. Por lo pronto, la AFA ya inauguró su espacio en Miami, pensando la Copa América 2024 y el Mundial 2026, que se desarrollarán en Norteamérica.

