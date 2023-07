Las 6 frases de Tagliafico: la decisión de Messi que fue clave para unir al grupo en el Mundial y el partido en el que sintió miedo

La Decisión De Messi En La Selección Argentina Que Fue Clave Para Unir Al Grupo

A medida que pasan los meses, nuevos detalles de la consagración de Argentina en el Mundial Qatar 2022 salen a la luz. En este caso, fue Nicolás Tagliafico el que hizo un profundo repaso de la conquista de la tercera estrella de la Albiceleste y recordó dos momentos específicos del camino que fueron determinantes para tocar la gloria. El futbolista del Olympique de Lyon puntualizó un cambio a la hora de cantar el himno en el ciclo Scaloni y el momento donde sintió miedo en la Copa del Mundo.

Los instantes previos al pitazo inicial son claves en la concentración de los protagonistas y la energía mientras entonaban las estrofas del himno nacional cambió gracias a una iniciativa de Messi. “Empezamos a hacer algo que no lo hacíamos antes: abrazarnos. A Leo se le ocurrió. Influye mucho el hecho de sentirte conectado con el compañero porque vos sentís que él está vibrando y vos quieras o no empezás a vibrar también y cuando sentís el grito desde adentro te cargas de energía. También antes de un partido es fundamental arrancar con ese con ese éxtasis. El himno es esa parte donde te genera ese deseo de arrancar el partido”, relató en el programa Llave a la Eternidad que se emite por TV Pública.

En un momento de la entrevista, la periodista le preguntó: “¿Tuviste miedo en algún momento?”. A lo que el lateral izquierdo reveló: “En el partido contra Holanda... El 2 a 2 fue terrible, no por el simple hecho que nos hayan empatado sino porque se terminaba el partido. Ya no hay vuelta atrás, arrancaba otro partido nuevo y tenerlo tan cerca, saborear la semifinal y que te la arrebaten en un segundo en una jugada increíble, porque fue la verdad increíble, eso te da temor”.

Nicolás Tagliafico reveló el momento en el que sintió miedo durante el Mundial de Qatar

Partícipe de la Copa del Mundo en 2018 donde Argentina quedó eliminada en octavos de final contra Francia, Tagliafico comparó las experiencias. “Diferente en el primer Mundial siento de que todo era nuevo. Además no hace mucho estaba en la Selección, yo era muy receptivo y no me daba cuenta que estaba en un Mundial. Encima era en Rusia estábamos bastante lejos, la familia la vi muy poco, era todo muy nuevo. Los partidos iba, jugabas y las cosas no iban muy bien tampoco. Pero era era todo diferente. Yo creo que en este este segundo Mundial tomé más dimensión de lo que significaba, la calidad, el nivel y el rendimiento del equipo era diferente también. Creo que que fue muy diferente”, concluyó.

OTRAS FRASES DE NICOLÁS TAGLIAFICO

• El punto de inflexión con Arabia: “Me acuerdo porque fue un momento clave. Punto y aparte en el Mundial, ni bien empezando. Duro pero a la vez mensajes alentadores y eso te da la tranquilidad de saber de que recién se empezaba. Doloroso, treinta y pico de partidos sin perder y el primero que justo es el que mejor tenés que hacerlo lo empezás perdiendo. Pero creo lo tomamos como un aprendizaje, lo tomamos como un cachetazo a propósito. Esto tenía que pasar tenía que pasar y era mejor en ese momento que en el segundo partido quizás”.

• La tensión contra México: “Los primeros diez, veinte minutos fueron silencio total y ahí empezás a autocriticarte, empezás a pensar porque mierda empezamos así. ¿Qué pasó? Empezás a generarte dudas que decís, veníamos también y ¿porque justo ahora nos pasa esto? Ahí empezás a analizar lo que fue el partido en caliente, también porque fue en el momento. No tomás dimensión de lo que hiciste. Fueron casi tres años que venías haciendo todo bien entonces empezaron de a poquito las palabras de ‘ya está, hay que seguir’. Son los primeros tres partidos sabes que sí o sí tenés que ganar dos y empezás ahí a analizar de que ahora no te puedes caer porque si te caes, se viene el mundo abajo. Este cachetazo nos hizo entender de que ahora era todo obligación, era ganar o ganar, todas finales. Por eso creo que del mundial partió más difícil fue el de México”.

• El instante que cambió la tendencia en Argentina: “Al minuto 50 (ante México) y dijimos esto se va a hacer largo muy largo. Pero siempre con la confianza total que en algún momento un gol tenía que llegar. Una aparición de Leo, alguna jugada de esas casuales. Era un momento muy tenso y es como que en ese gol es en el que Pablo Aimar se libera. Fue como un ‘ahora sí'. Lo festejamos mucho porque era como que nos volvíamos a reencontrar con la con el momento que queríamos. Ese plus que te da esa victoria después te das cuenta que el partido con Polonia fue totalmente diferente”.

