River Plate confirmó a su primer refuerzo y ya se entrenó con el plantel: los otros dos futbolistas que están al caer

Ramiro Funes Mori es el primer refuerzo de River Plate

Mientras continúan los festejos por la coronación en la Liga Profesional, aún con dos fechas por delante, en River Plate sumaron una gran noticia. Este lunes, el primer refuerzo fue confirmado y ya se entrenó en el River Camp junto a sus nuevos compañeros. Se trata de un viejo conocido, multicampeón en la era de Marcelo Gallardo y que firmará un contrato hasta diciembre de 2026 una vez que terminen con los trabajos vespertinos en Ezeiza.

El jugador en cuestión es Ramiro Funes Mori, marcador central de 32 años proveniente de Cruz Azul y quien levantó ni más ni menos que la Copa Libertadores de América con River Plate en 2015. Según contó Maximiliano Grillo, periodista partidario del Millonario para la señal TNT Sports, también están al caer el uruguayo Sebastián Boselli (lateral derecho del Defensor Sporting) y Facundo Colidio (delantero del Inter de Milán, de último paso en Tigre). Estos tres son los principales apuntados para encarar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre.

“Muchas Gracias por todo, Melli, te deseamos éxito en tus futuros proyectos”, fue el mensaje de despedida que le brindó a Funes Mori el Cruz Azul en su cuenta oficial de la red social Twitter el mes pasado. Desde entonces, Ramiro Funes Mori, quien pertenecía al Monterrey mexicano, comenzó las negociaciones con River Plate, en donde jugó entre 2011 y 2015 un total de 109 partidos y ganó un total de 7 títulos.

Ramiro Funes Mori se inició en River, donde ganó siete títulos. Su último club fue el Cruz Azul de México (Gettyimages)

El primero en confirmar la llegada del Mellizo, hermano de Rogelio, fue Martín Demichelis en la conferencia de prensa que brindó hoy. Sin embargo, el entrenador millonario aclaró: “El primer gran refuerzo que hoy tenemos es David Martínez (recuperado de una lesión), él pidió jugar en Reserva y se pudo entrenar a la altura del grupo, estamos muy felices de poder contar con él”.

”El próximo también va a ser Bruno Zuculini, quien está muy cerca de poder volver a trabajar a la par del resto y está lo de Ramiro Funes Mori, que es real, pero está en manos del club”, reconoció el DT ya sí mencionando al jugador que inició su carrera en River Plate y luego emigró para jugar en Everton de Inglaterra, Villarreal de España, y Al Nassr de Arabia Saudita, además de los dos elencos mexicanos antes mencionados.

En tanto, Demichelis eligió no hablar de las negociaciones abiertas que hay por el zaguero central uruguayo Sebastián Bosselli; del delantero del Inter de Italia de último paso por Tigre, Facundo Colidio; o de la chance del regreso de Manuel Lanzini, por quien también puja el Vasco Da Gama de Ramón Díaz. De hecho, el Pelado se refirió a la chance de sumar al ex West Ham.

Al ser consultado sobre las bajas del plantel, como la posibilidad de venta de Nicolás de la Cruz, Demichelis ironizó: “Está citado a entrenar y tengo entendido que va a venir. Vamos a contar con él para el partido del jueves (contra Talleres, por la Copa Argentina). Nico vendrá hoy, veremos en qué situación está y después vemos si lo veo bien para el jueves. No pienso más allá”. Al final, consultado sobre el volante y capitán Enzo Pérez, el entrenador expresó: “Les dije a los jugadores que no me asusta el DNI, hay jugadores que pueden tener mejores prestaciones a una edad avanzada, el deber nuestro como cuerpo técnico es interpretar esas prestaciones”.

